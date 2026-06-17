Así es Bernardo Silva: su edad, en qué posición juega, en qué equipos ha jugado, su pareja, hijos, y todo sobre su vida

Bernardo Silva es nuevo jugador del Real Madrid. El portugués, tras estar tentado por otros grandes clubes, como el Barcelona o el Atlético de Madrid, tras su salida del Manchester City, se decanta por el club blanco, por el que firma por dos temporadas, hasta 2028, más otro año opcional. El mediocentro es una petición expresa de José Mourinho, clave para decantar la operación del lado madridista.

¿Qué edad tiene Bernardo Silva?

Bernardo Silva nació un 10 de agosto de 1994 en Lisboa, Portugal. Actualmente, el mediocentro portugués tiene 31 años, que serán 32 tras el Mundial 2026 y su incorporación al Real Madrid, antes del arranque de la Liga. El futbolista firmó hasta 2028, más otro año más opcional en función del número de partidos disputados, por lo que cumpliría su contrato con el club blanco antes de cumplir 34 o 35 años.

¿Cuál es la posición de Bernardo Silva?

Bernardo Silva ha jugado a lo largo de toda su carrera, mayoritariamente, como mediapunta o mediocentro ofensivo, aunque su polivalencia y estilo de juego le ha llevado a desenvolverse en todas las posiciones del centro del campo, sobre todo en esta última etapa de la mano de Pep Guardiola en el Manchester City, donde ha sido un creador. De pie zurdo, también ha sido eventualmente jugador de banda, extremo por derecha, jugando a pie cambiado.

En qué equipos ha jugado

Bernardo Silva se formó como jugador profesional en las categorías inferiores del Benfica. Debutó oficialmente con el club lisboeta en un partido de Taça de Portugal un 19 de octubre de 2013, aunque fueron sus 7 goles y 7 asistencias con el filial del Benfica los que le valieron para firmar por el Mónaco, a cambio de algo más de 15 millones de euros en enero de 2015, tras media temporada a préstamo.

Fue tras tres grandes temporadas en Francia, donde logró 28 goles y 19 asistencias en 147 partidos, cuando el Manchester City pagó 50 millones de euros por él en el verano de 2017. Desde entonces el portugués siempre ha jugado en el Etihad, donde este pasado curso cumplió su novena temporada, despidiéndose así cada una década después de Inglaterra. El Real Madrid será su cuarto club profesional de su carrera.

La pareja e hijos de Bernardo Silva

Bernardo Silva lleva casado desde julio de 2023 con la modelo e influencer portuguesa Inés Degener Tomaz, tras tres años de relación y durante el embarazo de su primera hija, Carlota, que nació casi dos meses después, el 29 de agosto.

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La pareja espera a su segundo hijo en octubre de este año, momento en el que ya estará jugando para el Real Madrid en la Liga. La pareja tiene además dos perros.

Inés Degener cuenta en su perfil de Instagram con 220.000 seguidores, donde actúa como influencer, muestra su día a día y la evolución de su hija Carlota y su actual embarazo.