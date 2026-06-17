Argentina – Argelia, en directo: cómo va, resultado, dónde ver y última hora del partido del Mundial 2026 online en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Argentina – Argelia
Argentina, actual campeona del mundo, debuta en el Mundial en un enfrentamiento ante Argelia. El equipo de Leo Messi defiende el título conquistado en Qatar 2022 y lo hace con la vitola de favorita otra vez y en el que es el primer partido del grupo J del Mundial 2026. Sigue en OKDIARIO en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este partido Argentina – Argelia.
Argentina – Argelia, en directo
Así va el Mundial 2026
Continúa el Mundial 2026, que empezó el pasado jueves 11 de enero y que se disputa en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Este Argentina – Argelia en directo del Mundial 2026 se disputa en Kansas City y el encuentro corresponde al grupo J, que también componen Austria y Jordania.
Argentina defiende el título mundial
Para este encuentro, que arrancará a las 03:00 hora peninsular española, hay un claro favorito: Argentina. Argelia es una selección competitiva en el fútbol africano, no es ni mucho menos una cenicienta, pero a priori está lejos del nivel de la selección albiceleste.
Minuto 8
¡Y GOL ANULADO A ARGELIA!
¡GOL DE ARGELIA QUE TAMPOCO VALE! Gol de Chaibi. La filtró Maza para la llegada del extremo del Eintracht, que no falla ante el Dibu. Sin embargo, el VAR lo anula. Sigue el 0-0. ¡Qué comienzo de partido!
Minuto 6
¡GOL ANULADO A MESSI!
Lautaro encontró a la Pulga, que no falló ante Luca Zidane, en una internada por el pico derecho del área. Pero estaba en fuera de juego. No vale.
Minuto 4
La primera para Argentina
Antes lo decíamos, antes llega la primera. Aunque fue invalidada por fuera de juego. Centro de Almada que cabecea Lautaro Martínez. Directamente a las manos de Zidane.
Minuto 3
Le cuesta a Argentina
Les cuesta mucho de momento sacar el balón a los de Scaloni. Han comenzado los argelinos con una presión muy alta. Cabe recordar que en Qatar perdieron en su estreno, contra Arabia Saudí, aunque al final terminaron ganando el Mundial.
Minuto 1
¡COMIENZA EL MUNDIAL PARA ARGENTINA!
Rueda el balón en Kansas City. Juega la albiceleste en su estreno mundialista. ARGENTINA 0-0 ARGELIA.
Suenan los himnos de Argentina y Argelia
Todo preparado en Kansas City para el debut de la tres veces campeona del mundo. Acaban de sonar los himnos de Argentina y Argelia. Esto va a comenzar ya mismo.
Argelia sale con Luca Zidane bajo palos
Uno de los hijos de Zinedine Zidane será uno de los protagonistas del partido. Luca Zidane, portero del Granada, es de la partida en el equipo africano. En este Mundial marcado por la globalización, es uno de esos 289 futbolistas que juegan para un país que no es en el que nacieron, puesto que como su padre, es marsellés.
Julián Álvarez suplente
Con Messi, pero sin Julián Álvarez. Esta es la alineación de Lionel Scaloni para el debut de Argentina contra Argelia: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada; Messi y Lautaro.
Mbappé, Haaland… y ahora Messi
Primera gran noche de este Mundial 2026. Doblete de Mbappé en su estreno, respuesta inmediata de Haaland con Noruega y, ahora, llega el turno de Leo. El futbolista más laureado de la historia se estrena en el que probablemente será su último Mundial en apenas unos minutos.
Llega el estreno de la campeona
Entra en escena Argentina. En Kansas City, llega la hora de ver a la vigente campeona del mundo. Lo harán contra Argelia, en un partido en el que buscarán iniciar este Mundial a lo grande. En contra de la maldición de las campeonas (eliminadas a las primeras de cambio hasta que apareció Francia en Qatar), llega la Scaloneta. A las 3:00 horas llega el debut. No te pierdas nada en OKDIARIO.
Argentina – Argelia, el Mundial en directo
¡Buenas noches! Estamos de madrugada en España, pero el Mundial no para. Partidazo en Estados Unidos, partidazo en el Mundial. Debuta Argentina, la vigente campeona del mundo. Se enfrenta ante Argelia en el debut de ambas en el torneo. ¡Sigue en directo este Argentina – Argelia en OKDIARIO! ¡Comenzamos!
Minuto 10
Cómo ha empezado el partido
Inicio frenético en Kansas City. Comenzó apretando en salida de balón Argelia, reaccionó Argentina avisando en dos ocasiones seguidas y marcando un gol que le fue anulado a Messi y, ahora, Chaibi marca para que se lo anulen. Sin goles que valgan, pero qué partidazo de inicio.