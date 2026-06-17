Argentina – Argelia, en directo: cómo va, resultado, dónde ver y última hora del partido del Mundial 2026 online en vivo

Argentina, actual campeona del mundo, debuta en el Mundial en un enfrentamiento ante Argelia. El equipo de Leo Messi defiende el título conquistado en Qatar 2022 y lo hace con la vitola de favorita otra vez y en el que es el primer partido del grupo J del Mundial 2026. Sigue en OKDIARIO en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este partido Argentina – Argelia.

Argentina – Argelia, en directo

Así va el Mundial 2026

Continúa el Mundial 2026, que empezó el pasado jueves 11 de enero y que se disputa en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Este Argentina – Argelia en directo del Mundial 2026 se disputa en Kansas City y el encuentro corresponde al grupo J, que también componen Austria y Jordania.

Argentina defiende el título mundial

Para este encuentro, que arrancará a las 03:00 hora peninsular española, hay un claro favorito: Argentina. Argelia es una selección competitiva en el fútbol africano, no es ni mucho menos una cenicienta, pero a priori está lejos del nivel de la selección albiceleste.