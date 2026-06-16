Última hora sobre Manuel Cortés tras ser hospitalizado de urgencia: «Le están dando tratamiento»

No es ningún secreto que Raquel Bollo ha vivido unos años verdaderamente complicados. Y siendo honestos, no es para menos. A través de sus redes sociales, la diseñadora ha tenido que hacer frente a dos varapalos a nivel personal. Por un lado, la pérdida de su amiga Marta, que ha fallecido recientemente, y, por otro lado, el ingreso hospitalario de su hijo Manuel Cortés. Recientemente, la ex colaboradora de Sálvame compartió fotografías en las que se podía ver cómo el artista ha tenido que pasar por el hospital. Ante la enorme preocupación que ha generado, ella misma quiso compartir la última hora de Manuel Cortés. Por lo tanto, a través de sus redes sociales, no solamente ha actualizado su estado de salud, sino que ha desvelado la causa del problema. Es más, también ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño que está recibiendo desde el instante en el que dio a conocer el momento complicado que está atravesando.

A través de sus historias publicadas en la mencionada red social, Raquel Bollo se pronunció respecto a ambos temas: «Muy buenas, familia, ¿qué tal estáis? Yo ya por aquí, de vuelta. Como sabéis, el fin de semana he estado off, los motivos ya los sabéis. La marcha de una persona muy querida para nosotros, un ser de luz, pero bueno, estamos de vuelta porque la vida sigue y hay que seguir caminando y trabajando», se sinceró. Más allá de la durísima pérdida de su amiga, la diseñadora también quiso romper su silencio respecto al ingreso hospitalario de Manuel Cortés. Entre otras tantas cuestiones, quiso infundir cierta tranquilidad entre sus seguidores, especialmente a todos aquellos que se han preocupado activamente por la salud de su hijo.

«Dejaros tranquilas, que Manuel está bien, Manuel lo que ha tenido es un dolor muy fuerte de estómago», explicó, dando a conocer la causa por la que tuvo que pasar por el hospital, donde permaneció ingresado. Lejos de que todo quede ahí, no tuvo reparos a la hora de añadir algo más: «De estos que no aguantas, que te tienes que ir al médico».

La cuestión es que el artista, de un momento a otro, comenzó a sentir fortísimas molestias. Hasta tal punto que le estaban empezando a generar serios problemas. Como ella misma ha reconocido, tras unos días en los que Manuel Cortés mostró profunda preocupación al respecto, era más que evidente que tenía que encontrar una solución a este problema, y hacerlo a la mayor brevedad posible. Parece que, después de todo el sufrimiento, por fin han llegado esas buenas noticias que tantísimo anhelaba la familia.

«Ya lo han mirado. Le han puesto su tratamiento y demás para quitar ese dolor y listo», desveló la diseñadora. Lejos de que todo quede ahí, volvió a aprovechar la ocasión para mostrar su agradecimiento con todas y cada una de las personas que le han hecho llegar diversas muestras de cariño. Todo ello mientras la andaluza confirmó que tenía como objetivo tratar de retomar su vida y su trabajo en la medida de lo posible.