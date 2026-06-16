Recibe el alta el último paciente ingresado por hantavirus en el Hospital Gómez Ulla

El último paciente ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por hantavirus ha recibido el alta hospitalaria. El paciente se encuentra ya en su domicilio.

Con esta alta no queda ningún paciente hospitalizado por hantavirus. Así lo ha informado el Ministerio de Sanidad.

Los pasajeros que permanecían como contactos en cuarentena en el Gómez Ulla abandonaron a principios de mes el centro hospitalario. Desde entonces se encuentran en sus domicilios realizando la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias.

Este último paciente permanecía ingresado bajo supervisión médica al presentar febrícula. Para ser dado de alta, ha tenido que pasar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas, PCR en orina y exudado orofaríngeo, separadas por 48 horas, tal y como establece el protocolo.

14 españoles ingresados

Un total de 14 españoles viajaban en el crucero MV Hondius e ingresaron en el Gómez Ulla el pasado 10 de mayo, cuando fueron evacuados en Tenerife del buque. De los 14, 12 permanecieron ingresados como contactos en cuarentena y dos dieron posisitov por hantavirus en distintos momentos, por lo que fueron atendidos en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.