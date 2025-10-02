El juez otorga a Sánchez un papel «fundamental» en los delitos que atribuye a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ve «fundamental» la relación de parentesco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en los presuntos delitos que le atribuye a ella.

El magistrado indica que el eventual enjuiciamiento conjunto de los hechos obliga a analizar lo que considera el origen de las posibles conductas delictivas: la relación matrimonial de Gómez con el jefe del Ejecutivo.

Así lo expresa en el auto en el que afirma que «debe tenerse presente que el hipotético enjuiciamiento conjunto de los delitos objeto de investigación conduce a que haya de analizarse lo que, en principio constituye, el origen de los hechos delictivos».

Y que «consiste en que las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos».

«Pues sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría, ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos, y subjetivos», razona.

Peinado entiende que «es clara la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto» por un jurado popular, ya que «lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, nos llevaría a la ruptura de la continencia de la causa».