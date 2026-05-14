Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que la salve de sentarse ante un jurado por 4 delitos de corrupción

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez instructor de su causa, Juan Carlos Peinado, de que sea juzgada por un jurado popular por los cuatro delitos de corrupción por los que está procesada. A través de su defensa, la mujer del presidente del Gobierno argumenta que los mencionados delitos «o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas».

En un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la defensa de Gómez añade que los delitos «que son objeto del presente procedimiento» no encajan «en los supuestos de conexidad delictiva que se encuentran recogidos en la Ley del Jurado». Asimismo, protestan por «la injustificada y arbitraria elección del cauce procesal elegido» y manifiestan que «produce, en este caso, una manifiesta ablación del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley», todo al respecto de la tramitación del procedimiento por la Ley del Jurado.

El miércoles, horas antes de este último escrito, Begoña Gómez solicitó al juez Peinado la «paralización de todos los plazos procesales en curso» al menos hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera los recursos interpuestos por su defensa. En la misma línea, Antonio Camacho, abogado de la esposa de Pedro Sánchez, pidió que se acordara la suspensión del procedimiento ante tribunal del jurado.

La defensa de Begoña Gómez aseguraba, en ese primer escrito, que resulta «manifiestamente desaconsejable proseguir con la tramitación del procedimiento mientras subsiste la incertidumbre sobre la validez y subsistencia de las resoluciones que le dan sustento».