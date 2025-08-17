La Sábana Santa es una reliquia que reafirma una religión que debemos estar preparados para revolucionar en breve. Es hora de seguir con un descubrimiento que puede cambiarlo todo, sin duda alguna, estamos ante una serie de novedades en los que todo puede acabar siendo posible. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unas fechas en las que todo puede ser posible. La historia está muy presente en una religión que cambiará para siempre el mundo.

Revoluciona la religión este estudio

Lo que pasó con la Sabana Santa y Jesucristo

Jesucristo es un personaje histórico, vivió hace miles de años y fue el origen de una religión que cambiará para siempre la humanidad. Murió para salvar a la humanidad y resucitó como parte de su fe, por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Tal y como explican los expertos en la revista Archeology: «Este estudio investiga el origen de la imagen impresa en el Sábana Santa de Turín, un artefacto de lino que muestra las figuras frontales y dorsales de un hombre adulto con marcas de violencia física, utilizando simulaciones digitales en 3D. A través de software libre y de código abierto, se realizó el modelado paramétrico de un cuerpo humano, la simulación de la dinámica de la tela y el mapeo del área de contacto. Se compararon dos escenarios: la proyección de un modelo humano tridimensional y la de un modelo de bajo relieve. Los resultados demuestran que el patrón de contacto generado por el modelo de bajo relieve es más compatible con la imagen del Stúndulo, mostrando menos distorsión anatómica y mayor fidelidad a los contornos observados, mientras que la proyección de un cuerpo 3D da como resultado una imagen significativamente distorsionada. La metodología accesible y replicable sugiere que la imagen del Studrio es más consistente con una representación artística de bajo relieve que con la impresión directa de un cuerpo humano real, apoyando hipótesis de su origen como una obra de arte medieval».

Por lo que, una de las reliquias de la religión podría no ser la auténtica. La sábana en la que dicen que se cubrió el cuerpo de Jesucristo y que acabó siendo lo que realmente nos acompañe en estos días. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial, en estos días.

