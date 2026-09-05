El PSOE se supera: culpa al PP de las temperaturas extremas de Mallorca por no actuar ante la «emergencia climática»

El PSOE se supera: culpa al PP de las temperaturas extremas en Mallorca por por no hacer nada ante la emergencia climática y sigue dando lecciones de contención turística tras no hacer nada gobernando ocho años.

Ahora en la oposición, los socialistas, con la candidata insular Amanda Fernández al frente, han lamentado las temperaturas extremas y la ausencia de políticas de emergencia climática.

«El gobierno PP y Vox tiene en un cajón todo lo que son políticas de emergencia climática, supongo que por el pacto que tienen con los negacionistas de Vox».

Los socialistas siguen dando lecciones de contención turística al actual gobierno insular presidido por Llorenç Galmés tras no hacer nada gobernando las dos pasadas legislaturas, cuando crearon 115.000 plazas, el número de viviendas de alquiler vacacional se incrementó en cerca de 90.000, se disparó como nunca la oferta ilegal, especialmente en el segmento de los pisos turísticos, y se construyeron 10.000 piscinas privadas, entre otras cuestiones.

De hecho, antes de los ocho años del gobierno de izquierdas, nadie hablaba de saturación en Baleares y ha sido esta la legislatura cuando toda una serie de entidades afines a la izquierda ha sacado esa pancarta a la que se han sumado los partidos del anterior Govern.

Por ello no ha tenido reparo alguno Fernández en denunciar «la desprotección ambiental» impulsada por el PP y Vox, con cambios normativos que afectan a la Serra de Tramuntana y con intentos de permitir decisiones discrecionales sin los informes necesarios, aunque sin poner ejemplo alguno al respecto.

«No se puede defender una Mallorca diciendo que quieres una Mallorca sostenible cuando tienes todas las políticas para luchar contra el cambio climático en un cajón», ha afirmado.

Fernández ha denunciado la creciente saturación de los espacios naturales, tanto en las playas como en la Sierra de Tramuntana, así como los problemas de falta de agua que han afectado a la población este verano.

En este punto, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Consell, Sofia Alonso, ha reforzado el diagnóstico con contundencia. «Ante este gran colapso de Mallorca, que además no la han desembolsado, sino que la han conseguido colapsar, nosotros queremos hacer una política en positivo, queremos hacer una política con medidas».

Alonso ha explicado que el grupo socialista ha presentado una moción que plantea una respuesta integral e inmediata, con actuaciones urgentes en infraestructuras, emergencia climática, protección hídrica, saturación de espacios naturales y calidad de vida de los residentes.

«Tenemos que empezar a tomar medidas ya y debemos hacer actuaciones decididas que deben hacerse ahora», ha dicho.

Alonso detalló las propuestas del Grupo Socialista que no adoptaron gobernando la institución insular en coalición con separatistas de Més y Podemos entre 2015 y 2023.

Entre otras medidas, ha citado la creación de un plan insular en seis meses, reducir el techo de plazas turísticas, recuperar la moratoria, medidas decisivas en vivienda, refuerzo de la lucha contra el alquiler turístico ilegal y reorientar el impuesto de turismo sostenible hacia vivienda pública, protección del territorio, ciclo del agua y adaptación climática.

Ha advertido que Mallorca «no sufre saturación, está en riesgo de colapso. Y ante un colapso, la respuesta debe ser integral, valiente e inmediata».