El PSOE arranca el curso con una patética pregunta al Govern de Prohens: «¿Cree que es normal el calor que hace?»

Con un verano marcado por la invasión de Ceuta, que en Baleares —como en el resto de España— sacó a la calle ayer a miles de personas (convocatorias que fueron ninguneadas por los socialistas de las Islas), un desnortado PSOE liderado por su portavoz parlamentario Iago Neguruela arrancará la semana que viene el curso político con una patética pregunta al Govern de Marga Prohens: «¿Cree que es normal el calor que hace?».

Esta es la sorprendente interpelación de marcado perfil meteorológico que el diputado socialista Carles Bona, muy preocupado por las altas temperaturas que están padeciendo residentes y turistas, formulará en el primer pleno del Parlament del último curso político de la legislatura al conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

No es casualidad el contenido de esta iniciativa parlamentaria en un partido plegado por completo a las directrices de Ferraz y a la dirección de una formación cercada por incontables casos de corrupción, que sistemáticamente son silenciados e ignorados por los socialistas de Baleares, aún dirigidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Ya el pasado mes de agosto, el propio Neguruela publicó en redes sociales un video entre disparatado e hilarante, en el que inquiría a sus seguidores si se podía freír un huevo frito en el tobogán de un parque infantil.

Una pregunta, cuanto menos, extravagante (si ya está frito el huevo, ¿cómo se va a volver a freír?) y que desató un aluvión de comentarios jocosos en redes sociales. El también secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), que será candidato a la alcaldía de la capital balear en las municipales de mayo de 2027, apuntaba que uno de los principales problemas que tiene Palma es que «no está preparada para hacer frente al cambio climático», que calificaba de «peligroso porque afecta a la salud».

Olvidó Negueruela que su partido no hizo nada al respecto gobernando las dos pasadas legislaturas, aunque ello no fue óbice para que asegurara que, estando los socialistas en la oposición en el consistorio palmesano, «los parques queman, los parques queman de verdad».

De hecho, los socialistas concluyeron en Palma el curso político en el último pleno celebrado el pasado mes de julio, con el asunto del calor como tema estrella, presentando nada menos que tres iniciativas sobre el particular que llevaban la firma de su aún portavoz del grupo municipal, Xisco Ducrós.

Y es que los socialistas consideran inadmisible que, con «los récords de calor» que se están batiendo, el gobierno municipal que lidera el alcalde Jaime Martínez no haya desplegado ya un plan de choque contra las olas de calor, ni habilitado nuevos espacios de refugio climático en Palma.

«Menospreciando el problema, PP y Vox nos dejan en una situación de evidente vulnerabilidad este verano y los próximos», vaticinaba el principal partido de la oposición, que acabará la legislatura con la que está cayendo en Baleares y en el resto de España, con la meteorología como tema de máxima relevancia política.