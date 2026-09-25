La AEMET pone fecha al cambio de tiempo en España: el calor aguantará unos días y el frío llegará después

El calor todavía no ha dicho su última palabra en España, pero tiene los días contados. La AEMET mantiene para este viernes una situación estable y temperaturas todavía elevadas en buena parte del país, con valores que continuarán siendo poco habituales para finales de septiembre. Sin embargo, la previsión apunta a un cambio progresivo durante el fin de semana, con más nubosidad, algunas precipitaciones y una bajada de los termómetros que devolverá poco a poco un ambiente más propio del otoño.

Viernes todavía veraniego

La jornada del viernes será todavía cálida en amplias zonas de España. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio, mientras que las temperaturas continuarán en niveles elevados. Las predicciones oficiales de la AEMET para zonas como la Ibérica Aragonesa mantienen para el día 25 cielos despejados, ausencia de precipitaciones y temperaturas sin cambios o incluso en ligero ascenso.

Madrid será uno de los ejemplos de este ambiente todavía veraniego. La previsión sitúa la capital en torno a los 20 grados de mínima y 34 de máxima, por lo que quienes salgan a la calle durante las horas centrales todavía tendrán que hacer frente a temperaturas propias de una jornada de verano. En la sierra madrileña el cambio tampoco será brusco el viernes, aunque la situación evolucionará durante los días siguientes.

El cambio empieza por el norte

El primer indicio del cambio aparecerá en el norte. La predicción de la AEMET para el Pirineo navarro contempla para el viernes un aumento de la nubosidad baja al final del día y no descarta alguna lluvia débil o llovizna en la divisoria durante las últimas horas. Las temperaturas también podrían experimentar un ligero descenso en esa zona, especialmente en las máximas.

No será todavía un cambio generalizado ni supondrá que el frío llegue de golpe a toda España. De hecho, en otras áreas de montaña la situación seguirá siendo estable. En Sierra Nevada, por ejemplo, la AEMET prevé para el viernes cielos poco nubosos o despejados, sin precipitaciones y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. El contraste entre territorios será, por tanto, una de las características de esta transición.

El otoño empieza a ganar terreno

La llegada del otoño astronómico no significa que las temperaturas tengan que desplomarse inmediatamente, y esta situación vuelve a demostrarlo. La AEMET considera, además, que existe una probabilidad elevada de que el otoño de 2026 sea más cálido de lo habitual, por lo que este descenso no debe interpretarse como el comienzo definitivo de un periodo frío.

Lo que sí está previsto es un cambio respecto al ambiente veraniego actual, ya que el viernes todavía habrá calor, pero durante el fin de semana comenzarán a ganar protagonismo las nubes, las precipitaciones en algunas zonas y unas temperaturas más moderadas. El verdadero descenso será progresivo y no afectará al mismo tiempo a todas las comunidades.