Marlaska relega al último lugar a policías y guardias civiles en las medallas al Mérito a la Seguridad

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha relegado al último lugar a policías y guardias civiles en las medallas al Mérito a la Seguridad. Ha concedido esta condecoración a media docena de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad víctimas de atentados terroristas en una modalidad de inferior categoría a la otorgada en favor de varios políticos, entre ellos un ex ministro del Interior ya fallecido, Alfredo Pérez Rubalcaba, y cuatro ex secretarios de Estado de Seguridad: Ricardo Martí Fluxá, Antonio Camacho, Ana Botella Gómez y Rafael Pérez Ruiz.

«Esto constituye una ofensa intolerable», denuncia en OKDIARIO la Confederación Española de Policía (CEP), apuntando que el Ministerio del Interior «ha estrenado de la peor manera posible las nuevas condecoraciones».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de Interior, la concesión de estas distinciones de la Orden del Mérito a la Seguridad del Ministerio del Interior, creada el pasado 18 de febrero para recompensar «las actividades o acciones en aras de la seguridad pública realizadas con un nivel de exigencia y entrega superior al obligado y con el más alto grado de compromiso con el servicio público».

Estas medallas serán entregadas el próximo jueves, 19 de junio, en una ceremonia que tendrá lugar en la Galería de Colecciones Reales de Madrid.

Desprecios a los agentes

«Estamos ante un nuevo despropósito en el capítulo de desprecios de ese Departamento a los profesionales de la seguridad pública», critica Víctor Martínez Vigil, secretario general del sindicato, destacando que mientras que a esos cinco altos cargos ministeriales -cuatro de ellos del PSOE y uno del PP- se les ha concedido la Gran Cruz y Cruz de Oro de esa Orden del Mérito a la Seguridad, a seis compañeros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, Fuerzas Armadas y Policía Municipal de Madrid se les ha reconocido, «a título póstumo y por perder la vida como consecuencia de atentados terroristas, con una Cruz de Plata».

«Este desprecio, esta intolerable provocación no puede ser un mero error, porque no hay un sólo argumento que pueda justificar que un policía que haya sido vilmente asesinado por una banda terrorista como ETA merezca un reconocimiento de inferior categoría que quien ha ocupado, con mayor o menor acierto, responsabilidades políticas en la dirección del Ministerio del Interior», declara indignado.

En cambio, Interior ha vendido las medallas de plata otorgadas a los agentes como algo destacable. «En esta primera edición, las medallas de plata del Mérito a la Seguridad han querido rendir homenaje al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, sobre todo, a su compromiso democrático y sacrificio en la lucha contra el terrorismo, por lo que han sido galardonados, a título póstumo y en representación del conjunto de sus respectivos cuerpos, distintos agentes asesinados en atentado terrorista», reza la nota de prensa.

La CEP lamenta este gesto de Marlaska que «ofende gravemente» la memoria de quienes dieron su vida combatiendo al terrorismo y protegiendo la vida de los ciudadanos españoles.

La misma medalla que a Pere Navarro

Afirma que «por si esta decisión no fuese ya escandalosa», resulta que con esa misma categoría, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito a la Seguridad, han sido reconocidos el actual director general de Tráfico, Pere Navarro; una ex responsable de Instituciones Penitenciarias con el PSOE, Mercedes Gallizo; una ex consejera del Gobierno socialista de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo; y una periodista de la agencia EFE.

La CEP señala que, con todo su respeto a la trayectoria profesional de estos galardonados, es «bochornoso» que se pueda «equiparar a quienes fueron presas de la barbarie terrorista con cualquier otro colectivo, sea del ámbito que sea».

«Esa equiparación es injusta, intolerable y si Interior tuviera un mínimo de respeto a la memoria de nuestros caídos rectificaría esta decisión, con la que vuelve a situar en el centro de la polémica el sistema de reconocimientos y recompensas profesionales», recalca.

La CEP manifiesta que no le doblarán el brazo y será firme en la exigencia de «respeto, memoria y justicia para quienes merecen, siempre y en todo lugar, la máxima condecoración posible», como, por ejemplo, es el caso de la inspectora jefe de la Policía Nacional María José García Sánchez, quien perdió la vida asesinada durante la desarticulación de un comando de ETA en Zarautz (Guipúzcoa), hace 44 años.

Para este sindicato, Interior demuestra con esta acción que «sigue ofendiendo y despreciando los derechos profesionales de los policías». Por ello, reclama por enésima vez el cese o destitución de Marlaska «cuanto antes». «El abismo que se ha abierto entre él y los profesionales de la seguridad pública es ya insalvable», sentencia con gran pesar.

Los agentes condecorados

Los agentes agentes asesinados en atentado terrorista que han sido distinguidos a título póstumo con la medalla de plata al Mérito a la Seguridad son María José García Sánchez, primera y única mujer del Cuerpo asesinada por ETA -tenía 23 años-; Juan Manuel Piñuel Villalón, guardia civil asesinado por la banda terrorista en mayo de 2008 al estallar una furgoneta cargada con explosivos frente a la Casa Cuartel de Legutiano (Álava); Santos Santamaría Avendaño, agente de los Mossos d’Esquadra que fue el primer y único miembro de este cuerpo policial catalán asesinado por ETA con la explosión de un coche bomba en marzo de 2001 en Roses (Gerona).

También Joseba Goicoetxea Alsa: sargento mayor de la Ertzaintza a quien la banda asesina segó la vida en noviembre de 1993 en presencia de su hijo; José Luis Prieto García, teniente coronel retirado del Ejército y exjefe de la Policía Foral de Navarra entre 1966 y 1979, primer y único miembro del cuerpo asesinado a tiros por dos miembros de ETA el 21 de marzo de 1981; y Jesús Rebollo García, agente de la Policía Municipal de Madrid asesinado por ETA en junio de 1995 al estallar un coche bomba cargado con 60 kilos de amosal en la plaza de Callao.