Sucesos

Detenido en el aeropuerto de Málaga por abusar de una pasajera en pleno vuelo

La mujer lo acusa de realizarle tocamientos

David García de Lomana

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el aeropuerto de Málaga como presunto autor de una agresión sexual a una pasajera durante un vuelo procedente de Praga. La mujer lo acusa de realizarle tocamientos.

El arresto se produjo el pasado 13 de enero. El avión aterrizó a última hora de la tarde en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, y cuando los pasajeros se disponían a desembarcar, un equipo sanitario accedió a la aeronave para atender a una mujer que se sentía indispuesta, aunque finalmente pudo abandonar el aparato por su propio pie.

Minutos después, una patrulla de la Guardia Civil subió al avión y se dirigió directamente a un pasajero situado en la fila 5. Tras identificarlo y confirmar su identidad, los agentes le pidieron que les acompañara y procedieron a su detención. El arrestado es de nacionalidad española y tiene alrededor de 30 años, según detalla Sur, que ha adelantado los hechos.

El hombre fue detenido por un presunto delito de agresión sexual y ya ha sido puesto a disposición judicial. El arrestado negó los hechos. No ha podido confirmarse si la mujer atendida por los servicios sanitarios guarda relación con la denunciante.

