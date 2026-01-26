Detenido en el aeropuerto de Málaga por abusar de una pasajera en pleno vuelo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el aeropuerto de Málaga como presunto autor de una agresión sexual a una pasajera durante un vuelo procedente de Praga. La mujer lo acusa de realizarle tocamientos.

El arresto se produjo el pasado 13 de enero. El avión aterrizó a última hora de la tarde en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, y cuando los pasajeros se disponían a desembarcar, un equipo sanitario accedió a la aeronave para atender a una mujer que se sentía indispuesta, aunque finalmente pudo abandonar el aparato por su propio pie.

Minutos después, una patrulla de la Guardia Civil subió al avión y se dirigió directamente a un pasajero situado en la fila 5. Tras identificarlo y confirmar su identidad, los agentes le pidieron que les acompañara y procedieron a su detención. El arrestado es de nacionalidad española y tiene alrededor de 30 años, según detalla Sur, que ha adelantado los hechos.

El hombre fue detenido por un presunto delito de agresión sexual y ya ha sido puesto a disposición judicial. El arrestado negó los hechos. No ha podido confirmarse si la mujer atendida por los servicios sanitarios guarda relación con la denunciante.