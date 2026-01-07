BALEARES

Caos en Ibiza: detenida una pasajera suiza tras intentar colarse en un avión y agredir a una azafata

Tras negarse a abandonar la zona, la mujer fue arrestada por desobediencia por la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil, frente al avión donde sucedieron los hechos en Ibiza.
La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 31 años y origen suizo como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia tras protagonizar un incidente en el Aeropuerto de Ibiza que alteró el embarque de un vuelo con destino a Barcelona.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando la tripulación de un avión solicitó la presencia de los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras debido a la conducta de una pasajera. La mujer, a la que se le había denegado el embarque por haberse cerrado el proceso de embarque, empujó a una azafata de tierra e intentó acceder al avión por la puerta de embarque.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la pasajera en la escalerilla del avión, con la intención de ingresar en la aeronave de manera irregular. Tras ser informada de que no podía abordar y de que debía abandonar la zona para dirigirse al interior de las instalaciones aeroportuarias, la mujer se negó a cumplir las indicaciones, reaccionando de forma hostil y violenta contra los guardias civiles presentes.

Por este motivo, la Guardia Civil procedió a su detención, y ahora la pasajera está investigada como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia. El incidente no provocó daños ni heridos graves, aunque sí generó momentos de tensión entre el personal de tierra y los pasajeros que esperaban abordar el vuelo.

Este suceso se suma a una creciente serie de incidentes en aeropuertos que recuerdan la importancia de respetar las normas de embarque y la autoridad del personal de seguridad, ya que cualquier intento de acceso irregular puede derivar en consecuencias legales inmediatas.

