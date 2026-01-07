Caos en Ibiza: detenida una pasajera suiza tras intentar colarse en un avión y agredir a una azafata

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 31 años y origen suizo como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia tras protagonizar un incidente en el Aeropuerto de Ibiza que alteró el embarque de un vuelo con destino a Barcelona.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando la tripulación de un avión solicitó la presencia de los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras debido a la conducta de una pasajera. La mujer, a la que se le había denegado el embarque por haberse cerrado el proceso de embarque, empujó a una azafata de tierra e intentó acceder al avión por la puerta de embarque.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la pasajera en la escalerilla del avión, con la intención de ingresar en la aeronave de manera irregular. Tras ser informada de que no podía abordar y de que debía abandonar la zona para dirigirse al interior de las instalaciones aeroportuarias, la mujer se negó a cumplir las indicaciones, reaccionando de forma hostil y violenta contra los guardias civiles presentes.

Por este motivo, la Guardia Civil procedió a su detención, y ahora la pasajera está investigada como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia. El incidente no provocó daños ni heridos graves, aunque sí generó momentos de tensión entre el personal de tierra y los pasajeros que esperaban abordar el vuelo.

Este suceso se suma a una creciente serie de incidentes en aeropuertos que recuerdan la importancia de respetar las normas de embarque y la autoridad del personal de seguridad, ya que cualquier intento de acceso irregular puede derivar en consecuencias legales inmediatas.