El temporal de viento sacude el tráfico aéreo y altera vuelos desde Sevilla y Málaga con destino a Bilbao

Las fuertes rachas de viento del sur que azotan el País Vasco desde la madrugada de este miércoles han provocado importantes alteraciones en el tráfico aéreo con impacto directo en Andalucía, después de que vuelos procedentes de Sevilla y Málaga con destino a Bilbao hayan tenido que ser desviados a otros aeropuertos ante la imposibilidad de aterrizar.

Según han informado fuentes de Aena, en total 13 vuelos de distintas procedencias han sido desviados y otros cuatro han sido cancelados en origen a lo largo de la jornada, como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas en el aeropuerto bilbaíno.

Entre los vuelos afectados figura uno procedente de Sevilla que debía aterrizar a las 10:50 horas y que ha sido desviado al aeropuerto de Vitoria, y otro procedente de Málaga que ha tenido que tomar tierra en Madrid.

Las incidencias comenzaron a primera hora de la mañana. A las 7:40 horas, un vuelo procedente de Madrid tuvo que regresar a su aeropuerto de origen, mientras que a las 8:20 horas otro avión que había salido desde Barcelona puso rumbo de nuevo a la capital catalana. Posteriormente, un vuelo desde Milán (Italia) fue desviado a Burdeos (Francia) y otro procedente de Alicante aterrizó finalmente en Barcelona.

Además, el vuelo con salida desde Barcelona previsto para las 10:25 horas fue cancelado en origen. Tampoco han podido tomar tierra en Bilbao un avión procedente de Palma de Mallorca con llegada prevista a las 10:35 horas ni uno procedente de Múnich (Alemania) programado para las 10:50 horas. Ambos han sido desviados a Vitoria.

Más tarde, un avión procedente de París (Francia) que tenía que aterrizar a las 11:30 horas fue desviado a Biarritz (Francia) y otro con salida desde Frankfurt (Alemania) quedó cancelado antes de despegar.

Ya en el tramo del mediodía y primeras horas de la tarde, el mal tiempo obligó a desviar a Madrid un vuelo procedente de Estambul (Turquía) y otro con origen en Bruselas (Bélgica). Otro vuelo que partía de Madrid a Pamplona tuvo que dar la vuelta. Asimismo, un vuelo procedente de Marrakech (Marruecos) fue desviado a Barcelona. En esa misma franja se cancelaron en origen un vuelo procedente de Madrid y otro desde Estambul.

Aena mantiene activados los protocolos habituales ante condiciones meteorológicas adversas y recomienda a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las aerolíneas ante posibles nuevas incidencias.