El mercado inmobiliario de lujo de Madrid cree que se beneficiará de la caída del régimen de Maduro y la posterior apertura de Venezuela. Desde el punto de vista comercial, abrir las comunicaciones con el país supondrá un considerable «efecto llamada» a grandes fortunas que permanecían ‘encerradas’ en Venezuela y que, siguiendo la tendencia de sus compatriotas, invertirán en los barrios más ricos de la capital: «Si yo tuviera una aerolínea estaría trabajando en la posibilidad de abrir un vuelo Madrid-Caracas diario».

Hacen esta sugerencia desde DIZA Consultores a OKDIARIO tras analizar qué sucederá con la vivienda en un distrito madrileño como el de Salamanca, copado en gran parte por venezolanos multimillonarios: llegará un ‘boom’ de nuevo capital.

En redes sociales muchos usuarios bromearon al hilo de lo acontecido en Venezuela comparando a la empresa dedicada al mercado inmobiliario prime con la quiebra de Lehman Brothers al inicio de la crisis financiera global de 2008. Lejos de ofenderse, su portavoz, Jesús Alonso, achaca estas comparaciones al «desconocimiento» y confiesa que esperan todo lo contrario.

«A nosotros realmente nos va a beneficiar porque va a generar un puente aéreo buenísimo y porque Venezuela como tal es un país muy rico. Hasta ahora las comunicaciones desde el punto de vista comercial con Venezuela estaban muy limitadas, pero nosotros sabiendo toda la base de venezolanos que tenemos en el barrio Salamanca… Sabemos también que esa gente va a atraer más gente. Seguro», argumenta Alonso en conversación con este medio.

Además, cuentan con que muchos empresarios españoles empiecen a ir a menudo a Venezuela para hacer negocios. «Estoy convencido de que a España nos va a beneficiar que un país como Venezuela empiece a desarrollar todo su potencial y que por fin tenga una legislación flexible como la mayoría de los países, para poder visitarlo», reitera.

Los venezolanos no se moverán de Madrid

Los expertos consideran que, en cualquier caso, los cambios tardarán en llegar. Explican que, durante 27 años de régimen, muchas familias relacionadas con las grandes fortunas y temas petroleros han intentado salir del país paulatinamente y que este contexto sí que les da cierta esperanza de poder visitar su país de manera más habitual, pero descartan en su mayoría establecerse allí.

«Es muy complicado con el panorama de incertidumbre que van a tener en Venezuela en el corto y medio plazo que un que un una gran fortuna que ha invertido aquí se plantee de manera permanente trasladar su residencia, su patrimonio o sus activos allí», cuenta Jesús Alonso.

De hecho, apunta que muchos de sus clientes de mercado prime -público objetivo de DIZA Consultores- «no podían ni siquiera pisar Venezuela» o estaban amenazados «por temas políticos». Todos ellos, señalan, van a visitar a sus familias pero no van a mudarse al país.

«Tienen arraigo con España. Muchos clientes tienen a los hijos estudiando aquí. Muchos incluso nacieron aquí. Estamos hablando de familias que llevan diez o doce años en España, que tienen una calidad de vida muy buena y que han creado aquí una comunidad».

En este sentido, creen que se encuentran tan cómodos en Madrid que llamarán a muchos otros para que vengan a la capital española y que esto ya se ha visto en la historia en otras ocasiones, como por ejemplo cuando los italoamericanos emigraron a Nueva York y montaron su Little Caracas.

Lazos familiares con España

Desde DIZA apuntan que el perfil de inversor venezolano que empezó a llegar a Madrid hace más de doce años solía tener algún lazo previo con España. «Hay muchos que a lo mejor se fueron a Venezuela, pero su bisabuelo era español», comentan.

Asimismo, destacan que por lo general todos ellos eran terratenientes en Venezuela, tenían fábricas de algún tipo de manufactura, producción maderera o de refinados.

«La mayoría de los inversores son personas que intentaron sacar su patrimonio del país y tener una residencia razonablemente permanente. El mexicano sí que va y viene, pero el venezolano se queda aquí y hará que vengan muchos más que ahora pueden moverse con libertad», apunta.

Por su parte, las élites chavistas, «el boliburgués como le llaman allí» no habría elegido Madrid, sino otros destinos como Cuba, más afines a su ideología y más permisivos con la entrada de su capital.