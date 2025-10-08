Un juez autoriza el cierre de Lehman Brothers en Londres, 17 años después de la Gran Recesión

El negocio de Lehman Brothers en Londres finalmente cerrará sus puertas 17 años después del colapso del banco de inversión en 2008. El 15 de septiembre de 2008, la fecha de la quiebra de Lehman Brothers, uno de los referentes de Wall Street, se convirtió en una de las jornadas más lúgubres de la historia reciente del mundo financiero. La compañía se vio obligada a acogerse al Capítulo 11 como consecuencias de la crisis financiera y la crisis de vivienda que se tradujeron a pérdidas de 2.800 millones de euros.

Ahora, casi dos décadas después, un juez ha dictaminado que la compañía ha cumplido con todas sus obligaciones con los acreedores. PricewaterhouseCoopers (PWC), la consultora a cargo de los procedimientos de la quiebra, alcanzó recuperar 32.000 millones de euros (28.000 millones de libras) durante este periodo.

El legado de Lehman Brothers ahora recuerda a un de los capítulos más negros de los mercados internacionales en la historia reciente. Aunque el negocio en Estados Unidos entró en bancarrota, la liquidación de su segmento multinacional ha sido un proceso muy largo. La compañía contaban con más de 5.350 acreedores en Reino Unido, y pagó más de 61 millones de euros (53 millones de libras) para satisfacer la deuda.

Noticia de última hora, habrá actualización en breve.