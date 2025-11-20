EEUU, decidido a fulminar la narcodictadura de Venezuela, ofrece a Maduro exilio en Rusia, Cuba o Turquía

EEUU ha ofrecido al narcodictador de Venezuela Nicolás Maduro exilio en Rusia, Cuba o Turquía. Donald Trump está decidido a fulminar la narcodictadura de Nicolás Maduro. La administración Trump mantiene su presión con el grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford, encabezado por el USS Gerald R. Ford (CVN 78) —el portaaviones más grande y avanzado del mundo— en el mar Caribe y unos 15.000 soldados en la región para reforzar la presión sobre Caracas. Trump ha autorizado operaciones especiales de la CIA, además de ataques a las narcolanchas que operan en el Pacífico y el mar Caribe.

El grupo de ataque se ha unido a las fuerzas ya desplegadas, entre ellas el grupo anfibio listo Iwo Jima y unidades expedicionarias de infantería de marina, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, creada para «derrotar y desmantelar las redes criminales que explotan las fronteras y dominios marítimos compartidos», según ha confirmado el Comando Sur.

Funcionarios de la administración Trump han ofrecido al narcodictador Nicolás Maduro y a sus principales colaboradores un salvoconducto seguro para exiliarse en países como Rusia, Cuba o Turquía.

Algunos asesores de Trump han valorado detener al narcodictador y llevarlo a juicio en Estados Unidos.

Donald Trump ha aprobado planes de la CIA para llevar a cabo operaciones especiales dentro de Venezuela. Al mismo tiempo, ha autorizado una nueva ronda de negociaciones con Venezuela.

Trump todavía no ha autorizado el envío de fuerzas de combate a tierra en Venezuela, por lo que la siguiente fase de la campaña de presión contra la narcodictadura de Maduro podría incluir sabotajes, operaciones cibernéticas, psicológicas o de información.

Trump no ha tomado una decisión definitiva sobre el rumbo general de la estrategia en Venezuela, ni ha articulado públicamente un objetivo final más allá de detener el flujo de drogas desde la región. El Pentágono y la CIA han preparado múltiples opciones para diferentes contingencias, listos para adaptarse según evolucione la situación en el país caribeño.

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene previsto designar al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), con efecto a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, el Cártel de los Soles está liderado por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro, quienes han corrompido las instituciones militares, de inteligencia, legislativas y judiciales del país. Ni Maduro ni sus colaboradores representan al gobierno legítimo de Venezuela.

El Cártel de los Soles, en colaboración con otras organizaciones designadas como FTO, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas.

La llegada del grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford el pasado domingo 16 de noviembre coincidió con el mensaje de la líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado a los militares venezolanos aún leales al narcodictador Nicolás Maduro. Les pidió que «bajen las armas» para facilitar «la libertad» del país «cuando llegue la hora precisa». En el audio difundido en sus redes sociales, la líder de la oposición ha advertido que «lo que va a pasar ya está pasando» y que esa «hora decisiva es inminente», por lo que ha instado a los militares a reflexionar sobre su papel: «La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces». María Corina Machado ha llamado al Ejército venezolano a abandonar a Maduro y acabar con la narcodictadura.