Aldama se enfrenta a Leire Díez en su rueda de prensa: «¡Esta señora está mintiendo!»

El empresario Víctor de Aldama ha irrumpido este miércoles de forma inesperada en la comparecencia que la ya ex militante socialista Leire Díez ofrecía en el Hotel Novotel de Madrid, acusándola directamente de mentir sobre su papel en las gestiones contra mandos de la UCO. «Esta señora está mintiendo. Es una sinvergüenza. Se van a enterar ésta, Santos Cerdán y el presidente del Gobierno», ha expresado Aldama, que ha confirmado que tiene pruebas para respaldar sus acusaciones.

El tenso enfrentamiento se ha producido cuando Leire Díez insistía en que actuaba como periodista independiente para escribir un libro, momento en el que Aldama la increpó públicamente asegurando que «se está riendo de todo el mundo». También estaba en la sala el empresario Javier Pérez Dolset, que acompañaba a Leire Díez a las reuniones para buscar información comprometedora contra la UCO.

«Esta señora se va jactando de que tiene vídeos de guardias civiles, fiscales. Es una fontanera del PSOE», ha expuesto. Ha criticado al también empresario Javier Pérez Dolset porque «aparte de ser lo que fuera, se ha convertido en guardaespaldas macarra que me ha empujado para no poder hablar con Leire Díez».

«Llevo mucho vivido. Muchas amenazas. No puedo hacer una vida tranquila. Se me está persiguiendo. Llega un momento en el que me canso y sí quería ver a esta señora cara y preguntarle por qué me quería ver callado y me quería ver bajo tierra. No ha sido capaz de responderme. Sobre los de más no me importa, pero me importa saber qué información pedían sobre mi. Es evidente que el PSOE ha intentado callarme, el PSOE me ha metido en la cárcel para acallarme cosa que no han conseguido. Cosa que dije que iba a demostrar cosa que se iba a cumplir, así ha sido», ha lamentado Víctor de Aldama en El Programa de AR.

Leire Díez ha anunciado una denuncia contra Aldama, a lo que él ha dicho: «Perfecto. No hay ningún problema. Yo presentaré otra denuncia por hechos mucho más graves».

La confrontación ha tenido lugar a las 10:00 horas del miércoles 4 de junio en el hotel madrileño, donde Leire Díez había convocado a los medios tras haberse dado de baja como afiliada del PSOE el día anterior. La ex concejal socialista ha mantenido su versión de que los audios comprometedores formaban parte de una investigación periodística personal cuando Aldama hizo acto de presencia de manera súbita.

«¡Esta señora está mintiendo!», ha exclamado Aldama dirigiéndose directamente a Leire Díez ante las cámaras de televisión. El empresario, que conoce de primera mano las actividades de la ex militante socialista, había decidido encararse con ella para desmentir públicamente sus explicaciones.

Díez había llegado más de 30 minutos antes de la hora prevista y permaneció callada delante de los micrófonos hasta que comenzó su intervención. «Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie», declaró la exfuncionaria, añadiendo que «ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE».

La polémica se desató el pasado 26 de mayo cuando se publicó un audio en el que Díez aparecía junto al empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo ofreciendo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por un presunto fraude de 154 millones de euros.

A cambio, reclamaba información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos de la UCO y responsable de las investigaciones contra la esposa y el hermano del presidente Pedro Sánchez. También mostraban interés en datos sobre el ex mando Juan Vicente Bonilla y el fiscal anticorrupción José Grinda.

«Ni fontanera ni cobarde», se defendió Díez durante su comparecencia, reiterando que únicamente actuaba como «periodista» militante del PSOE. «Se puede ser militante y socialista», sentenció ante los medios, manteniendo su versión de que la investigación era para un libro sobre el fraude de hidrocarburos.

El enfrentamiento con Aldama pone en evidencia las contradicciones en el relato de Díez, quien ha desempeñado cargos de responsabilidad en empresas públicas desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Entre 2018 fue responsable de comunicación en Enusa, la empresa nacional del Uranio, y entre 2022 y 2024 dirigió las Relaciones Institucionales de Correos.

La dirección del PSOE se había referido a ella como una «militante de base» para minimizar su influencia, aunque le abrió un expediente informativo el 28 de mayo. Este martes había comparecido ante el instructor del expediente en la sede de Ferraz, donde expuso la «complejidad e importancia» de su investigación antes de solicitar la baja voluntaria.

«La verdad es solo una y saldrá», había indicado Díez el viernes pasado en un chat que comparte con cargos del PSOE de Cantabria, donde comenzó su carrera política. Su salida del partido suspende automáticamente el expediente abierto, aunque las explicaciones ofrecidas en su rueda de prensa han sido puestas en entredicho por la intervención de Aldama.

Tanto el PSOE como el Gobierno se desvincularon desde el principio de las actividades de Leire Díez, negando que trabajase a sueldo del partido o estuviese mandatada para ofrecer este tipo de acuerdos. La estratagema de presentarse como periodista independiente parece haber resultado insuficiente para convencer a quienes conocen los entresijos de sus verdaderas actividades.