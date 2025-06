El empresario Víctor de Aldama ha asegurado tras su encuentro con Leire Díez este miércoles que la fontanera del PSOE trabaja para el secretario organización socialista, Santos Cerdán, y para Pedro Sánchez, que como se ha encargado de puntualizar Aldama «es el presidente del Gobierno».

«Me parece bochornoso y algo increíble que esta señora que ha hecho lo que ha hecho, que se ha dedicado a amenazar a la UCO y a la Guardia Civil, que tiene audios de fiscales y jueces, diga que es un tema de investigación periodística», se ha explicado Aldama, indignado, justificando su presencia en la comparecencia sin preguntas que ha dado Leire Díez este miércoles en el Hotel Novotel de Madrid.

Aldama exige explicaciones tras los audios con ataques de Leire Díez a cargos de la UCO. Además, acusa directamente al Ejecutivo Central. «Esta señora trabaja para Santos Cerdán y para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno», ha señalado el empresario. «Nos toman por tontos pero no somos tontos, está muy claro lo que son este tipo de personas, y lo que es esta señora, fontanera del PSOE, no creo que tengan que sacar mucho más para que vean lo que es este tipo de gente», ha aseverado.

Después de que Díez se haya definido como periodista para justificar sus actuaciones, Aldama puntualiza en declaraciones en El Programa de Ana Rosa que «los periodistas» no van «amenazando de muerte ni deseando la muerte a nadie».

El empresario ha criticado duramente que la fontanera de Ferraz haya dado una rueda de prensa, sin preguntas, para «reírse de todos los españoles, de los periodistas y de todo el mundo». «Me parece indignante», añade Víctor de Aldama, que ha querido dejar claro que «no conoce de nada» a la persona «que tanto odio me quiere y que quiere que esté callado o bajo tierra».

Aldama también ha incidido en el empujón que ha recibido del empresario Javier Pérez Dolset, al que ha tachado de «guardaespaldas». «No me aparta, me empuja», ha aclarado, deslizando también que «como con Díez, no me conoce de nada».

El discurso de Leire Díez

Leire Díez ha realizado una comparecencia sin preguntas de apenas 8 minutos tras convocar a los medios de comunicación este miércoles en el hotel Novotel de Madrid. La fontanera de Ferraz ha aparecido con media hora de antelación, que ha utilizado para hacerse fotos y posar desde todos los ángulos posibles.

En su speech, Díez se parapeta en la Constitución Española para defender sus amenazas a la UCO como una «investigación periodística». Además, la socialista, que dejará de ser militante tras presentar su baja voluntaria, ha afirmado que está preparando un libro que «versará sobre los estragos del falso patriotismo» y que incluirá «conocidos casos». También se ha referido a «la Kitchen, la policía patriótica o las investigaciones a partidos como Podemos».