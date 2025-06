Leire Díez, fontanera del PSOE y vinculada al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha declarado este martes desde las 16:25 horas en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. La formación socialista le exige explicaciones después de abrirle un expediente informativo por haber solicitado información para desacreditar a los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a cambio de beneficios judiciales para investigados.

La también exconcejal socialista de la localidad cántabra de Vega de Pas ha llegado este martes en un vehículo y ha entrado a pie por la puerta principal de la sede de Ferraz. La militante del PSOE ha rechazado hacer declaraciones a los medios de comunicación. Leire Díez se ha limitado a agradecer la «amabilidad» de las personas que han estado con ella en los últimos días. A su vez, ha dejado claro que tampoco haría declaraciones a la salida.

La Secretaría de Organización, encabezado por el propio Santos Cerdán, abrió el expediente informativo, sin medidas cautelares, después de que se publicara un audio en el que Leire Díez ofrecía pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedora contra mandos de la UCO de la Guardia Civil.

En los audios aparecía la militante socialista junto al empresario Javier Pérez Dolset. Ambos eran, presuntamente, los principales fontaneros del PSOE, y se encargaban de realizar gestiones directas. Entre otras cosas, ofrecían abogados gratuitos, pactos o indultos a investigados en distintas tramas cambio de lograr información sobre la UCO, institución con la que los líderes de esta trama buscaban acabar.

El PSOE presuntamente tejió una red de abogados afines colocados estratégicamente para tratar de controlar las causas judiciales sensibles que afectan al Gobierno de Sánchez. Ejemplo de ello es el caso Koldo o las tramas de hidrocarburos de las operadoras Hafesa, Gaslow y Villafuel.

El modus operandi de los fontaneros era el siguiente: contactaban con empresarios con problemas judiciales; les solicitaban información sensible sobre la UCO y, a cambio, se les proponía reuniones e incluso acuerdos con la Fiscalía que tiene que acusarles en los procesos judiciales.

El objetivo era mantener un férreo control sobre la información sensible antes de que trascendiese públicamente. Los abogados colocados estratégicamente tenían toda la información sensible antes de que saliera en la prensa de los sumarios, tratando de asegurarse de que no se tirase de la manta contra el PSOE.

Ferraz lo niega todo

Por su parte, desde Ferraz trataron de desvincularse de la también ex concejal socialista del municipio cántabro de Vega de Pas. El PSOE negó que Díez fuera su colaboradora o que recibiera instrucciones del partido. La formación liderada por Pedro Sánchez recalcó que ella sólo es una militante de base.

Los periodistas parlamentarios preguntaron al secretario de Organización socialista y éste ironizó: «Con un solo brazo no tenemos para tantas manos derechas».

Sin embargo, en las redes sociales de Leire Díez abundan las fotografías con cargos socialistas, incluso con el propio Sánchez y con su mujer, Begoña Gómez. Además, Díez se dejó ver en actos de partido a principios de este mismo año. Esas actividades sucedían al mismo tiempo que sus reuniones en las que ofrecía beneficios judiciales a diversas personas investigadas a cambio de información sensible sobre altos mandos de la UCO.

La militante socialista apareció en enero de 2025 con Pedro Casares, candidato afín a Pedro Sánchez que fue elegido secretario general del PSOE de Cantabria en febrero de este año.