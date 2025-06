Paripé en Ferraz: el PSOE pacta la baja voluntaria de Leire Díez tras una reunión de dos horas

La fontanera del PSOE Leire Díez ha solicitado la baja voluntaria como afiliada tras reunirse este martes en Ferraz, durante más de dos horas, con el jefe de los servicios jurídicos del partido. Además, la ex concejal socialista ha convocado una comparecencia ante los medios de comunicación este miércoles 4 de junio para hablar sobre la polémica generada por los audios en los que recababa información comprometida contra la UCO.

Leire Díez ha convocado a los medios en el Hotel Novotel de Madrid a las 10 horas, para dar explicaciones sobre el expediente informativo que le ha abierto el partido. Este martes ha acudido a la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde ha expuesto sus explicaciones ante el instructor del expediente designado por la dirección del partido. «En cuanto la misma sea efectiva, cualquier medida de carácter orgánico quedará suspendida», han puntualizado fuentes socialistas respecto a su decisión de darse de baja.

Con la información ofrecida por Díez, Ferraz elaborará un informe que remitirá a la Comisión Ejecutiva Federal. La Secretaría de Organización de Santos Cerdán decidió iniciar el expediente informativo -que no implicó medidas cautelares- el pasado miércoles 28 de mayo, tres días después de la publicación de un audio en el que la socialista ofrecía pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedora contra mandos de la UCO de la Guardia Civil.

En concreto, reclamaba datos del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos de la UCO y encargado de las investigaciones sobre la mujer y el hermano del presidente del Gobierno. En los audios también reclama datos del capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, que actualmente trabaja en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y del fiscal anticorrupción José Grinda.

El instructor del caso concluirá el expediente cuando considere que incluye todo el material necesario para que los órganos políticos del partido decidan si el proceso finaliza en ese punto o abran un expediente sancionador, si lo consideran oportuno en base a los datos recopilados, algo que podría suceder en los próximos días. Posteriormente, Díez podría acudir a la Comisión de Ética y Garantías si lo cree conveniente para sus intereses, toda vez que es el órgano encargado de garantizar que el proceso se ha desarrollado correctamente.

Desde que estalló el caso, tanto el PSOE como el Gobierno se han desvinculado de sus actividades y han asegurado que no trabaja a las órdenes del partido y no está mandatada para ofrecer acuerdos de ese tipo. Incluso señalan que el comportamiento que aparece en las grabaciones no les gusta. Además, la han calificado como «militante de base», aunque entre 2018 y 2024 ha desempeñado varios cargos de responsabilidad en las empresas públicas Enusa y Correos.

Informa a Ferraz

El pasado viernes, Leire Díez ya adelantó su intención de defenderse, en un mensaje que envió a un chat que comparte con cargos y militantes del PSOE de Cantabria, donde es afiliada e inició su carrera política. «Como ya ha empezado a salir desde ayer y seguirá saliendo información, las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen. Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo», indicó la ex cargo del PSOE.

Señaló además que quien le avisó del expediente fue el adjunto a la secretaría de Organización y mano derecha de Cerdán, Juanfran Serrano, quien le dijo que la llamarían en los siguientes días. Ella pidió que fuese «lo antes posible». Su intención, según indicó, era «explicar y mostrar la investigación» que asegura estar llevando a cabo «para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad» de la misma.