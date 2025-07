El PSOE aragonés votó contra el cupo catalán en 2024 pero Pilar Alegría tacha la postura de «poco seria»

Este miércoles, Azcón y Alegría han mantenido el primer encuentro desde que la socialista asumió el liderazgo en el PSOE aragonés, donde han discutido la financiación singular a Cataluña en el Gobierno de Aragón. El presidente autonómico, Jorge Azcón, ha planteado a la ministra Pilar Alegría que valore la proposición no de ley que su partido registró hace justo un año sobre la financiación singular a Cataluña en las Cortes de Aragón.

En aquel momento, el PSOE –que tenía todavía a la cabeza a Javier Lambán– se posicionó claramente en contra de la financiación singular a Cataluña y contra una negociación bilateral como la que ahora se está llevando a cabo por parte de Pedro Sánchez.

Entre otros puntos, el grupo socialista en las Cortes mostró su «rechazo al establecimiento de un modelo de financiación singular y diferenciado para Cataluña al margen del régimen general, cuya negociación deberá realizarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Alegría y la financiación singular

Azcón ha mostrado este documento registrado en las Cortes de Aragón a Pilar Alegría en la reunión que han mantenido. Sin embargo, Alegría, en la rueda de prensa posterior que ha dado, ha omitido que Jorge Azcón le había entregado dicho documento, limitándose a afirmar que el presidente «no le había hecho un propuesta seria» y que esta reunión había sido un «paripé».

«Ya sabemos todo lo que no le gusta a Azcón, lo que no conocemos es cuál es su modelo», ha continuado Pilar Alegría, quien ha exigido al presidente aragonés «una propuesta seria» y que convoque a todos los grupos de las Cortes para debatir, dando a entender que el presidente autonómico no había propuesto nada.

De esta manera, la nueva líder del PSOE en Aragón ha aprovechado para sostener que la reunión «bilateral» entre el ministro de Política Territorial, Víctor Torres, junto con el consejero de Hacienda, Albert Dalmau, implicaría «multilateralidad», señalando que este cambio de paradigma será «extrapolable para todas las comunidades».

«Ese acuerdo es un banderín de salida y sus principios son la suficiencia financiera, con más recursos para todas las comunidades; la solidaridad entre todos los españoles; la bilateralidad sumada a la multilateralidad y la mayor financiación adicional para tener en cuenta esas competencias específicas y singularidades que como aragoneses también tenemos; no hay ningún privilegio de ningún territorio sobre otro», ha tratado de comunicar.

Azcón: «No somos tontos»

Sin embargo, Azcón tras la intervención de Pilar Alegría ante los medios de comunicación, ha subrayado que «la bilateralidad no es compatible con la multilateralidad». «Lo que pretenden es darnos a los aragoneses las sobras de lo que han pactado con Cataluña», ha señalado. «Ni somos tontos ni mansos ni imbéciles», ha sostenido, cifrando la reunión de «decepcionante».

En este sentido, ha criticado que se pretenda «dinamitar el sistema de financiación, que es la base de la prestación de los servicios públicos, privilegiando a una única comunidad autónoma con una razón exclusiva: mantener al presidente Sánchez en el poder».

«El PSOE ha mutado, había un PSOE que defendía la financiación de la Comunidad, pero si hoy miente es porque la posición ha cambiado y cuando van a defender las posiciones de La Moncloa los acuerdos son complicados». «Lo que pretenden es darnos a los aragoneses las sobras de lo que han pactado con Cataluña».

Para Azcón, «Pilar Alegría no es la secretaria general del PSOE Aragón, sino la guardaspaldas de Pedro Sánchez», quejándose de que Alegría «no sabía» los datos del acuerdo del Gobierno de España con Cataluña y tampoco en qué beneficia a Aragón, ni el calendario de tramitación, todo ello porque, ha insistido Azcón, no defiende Aragón, sino a Sánchez.

La estrategia de los populares es partir precisamente de esta iniciativa socialista para facilitar al resto de partidos de izquierda un marco común en los que defender «el rechazo al establecimiento de un modelo de financiación singular y diferenciado para Cataluña al margen del régimen general, cuya negociación deberá realizarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

«En las Cortes de Aragón ha habido, históricamente, un consenso para defender nuestros recursos, nuestra financiación. Ahora, la señora Alegría viene a defender los intereses generales su partido en lugar de los intereses de los aragoneses», ha recordado.

El presidente ha citado el estudio, materializado en un libro, de los expertos Francisco De la Torre y Jesus Fernández Villaverde, en el que cifran en 1.294 millones de euros la pérdida de Aragón en materia de financiación si el mismo acuerdo se aplicase al resto de comunidades autónomas.

El PP ha aprovechado la ocasión para evidenciar que la ministra estaba visiblemente nerviosa en la comparecencia. ante los medios, hasta el punto de tener varios lapsus e incluso no saber en qué día estamos, como muestra el vídeo que ha divulgado el PP, así como confundir a Alberto Núñez Feijó con Mariano Rajoy, señalando que «con tanta mentira y tantos líos de corrupción una se pone tan nerviosa y no sabe ni en qué día vivo».