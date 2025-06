Javier Pérez Dolset, una de las personas presentes en las reuniones en las que la fontanería del PSOE solicitaba información comprometedora de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha enfrentado este miércoles al empresario Víctor de Aldama para evitar que hablara con Leire Díez tras la comparecencia de ésta, fontanera del PSOE y hasta ahora militante del partido.

La ex concejal socialista ha tratado de explicar en una rueda de prensa los audios en los que aparece buscando testimonios contra la UCO a cambio de beneficios judiciales para investigados en diferentes causas. Al término de la misma, Aldama ha emergido entre los periodistas que estaban cubriendo la comparecencia de Leire Díez.

El empresario se ha acercado a la todavía militante socialista y le ha acusado de mentir en su comparecencia: «¿Qué tenéis contra mí para amenazarme, fontanera!», ha asegurado Aldama. Acto seguido, el empresario ha tratado de acercarse a Díez y Pérez Dolset ha empujado a Aldama para evitar que el empresario le abordara, mientras decenas de cámaras de varios medios rodeaban a los protagonistas de las presuntas cloacas del PSOE.

La fontanera socialista ha asegurado que no es «ni fontanera ni cobarde». «Seguiré mi trabajo para culminar el libro como ciudadana libre que ejerce sus derechos», ha concluido su rueda de prensa sin responder a las preguntas de los medios.

«Os ha mentido, es todo una pantomima»

Los medios de comunicación han tratado de preguntar a Aldama: «Os ha mentido, es todo una pantomima». «Se está riendo de todos los españoles», ha añadido el empresario justo después de que Díez terminara su declaración.

«No sabe lo que ha hecho con venir aquí, se va a enterar ésta (Leire Díez), Santos Cerdán [secretario de Organización del PSOE] y el presidente del Gobierno», Pedro Sánchez, ha acusado Aldama a la ex concejala del municipio cántabro de Vega de Pas.

«Esta señora se va jactando de que tiene vídeos de guardias civiles, fiscales. Es una fontanera del PSOE», ha expuesto. Ha criticado al también empresario Javier Pérez Dolset porque «aparte de ser lo que fuera, se ha convertido en guardaespaldas macarra que me ha empujado para no poder hablar con Leire Díez».

«Llevo mucho vivido. Muchas amenazas. No puedo hacer una vida tranquila. Se me está persiguiendo. Llega un momento en el que me canso y sí quería ver a esta señora cara y preguntarle por qué me quería ver callado y me quería ver bajo tierra. No ha sido capaz de responderme. Sobre los de más no me importa, pero me importa saber qué información pedían sobre mi. Es evidente que el PSOE ha intentado callarme, el PSOE me ha metido en la cárcel para acallarme cosa que no han conseguido. Cosa que dije que iba a demostrar cosa que se iba a cumplir, así ha sido», ha lamentado Víctor de Aldama en El Programa de AR.