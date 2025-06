Leire promete a Inda enseñarle sus chats con Santos Cerdán y luego recula

Leire Díez ha rechazado categóricamente mostrar sus conversaciones de WhatsApp con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante la entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO. «Hay circos que hay que parar» mientras denunciaba estar recibiendo cientos de llamadas amenazantes. Muestra a cámara un mensaje de un desconocido que le espeta: «¡Fontanera!». Va a cambiar de número y denunciar esos mensajes.

La periodista freelance había ofrecido voluntariamente su dispositivo móvil para desmentir cualquier comunicación directa con el presidente del Gobierno. «Te lo dejo, te lo dejo y miras. A ver si me ha escrito Pedro Sánchez», declaró en un primer momento, mostrándose transparente ante las especulaciones sobre sus contactos con la cúpula socialista.

Sin embargo, cuando los periodistas de este medio le solicitaron mostrar específicamente esas conversaciones, la actitud de Leire Díez cambió radicalmente. «¿Podría mostrarnos un WhatsApp con Santos Cerdán?», le preguntaron. Su respuesta fue inmediata y contundente: «Mira, no voy a mostrar los whatsapps».

La negativa vino acompañada de una justificación basada en el acoso que asegura estar sufriendo. «Básicamente, porque ahora mismo quiero que veáis una cosa. A ver si soy capaz. Tengo 182 llamadas perdidas. Estas 182 llamadas perdidas, son todos llamadas de gente para insultar», explicó mientras manipulaba su teléfono para mostrar el volumen de contactos no deseados.

«Tengo 485 whatsapps sin leer. O sea, hay circos que yo creo que ya hay que parar. No es información. Son circos», enfatiza la investigadora, estableciendo una clara distinción entre lo que considera periodismo legítimo y espectáculo mediático.

«Ahora bien, no voy a enseñar nada a nadie. Eduardo, esto no se puede convertir en un circo romano. Porque una cosa importante: recomiendo no hacer cosas que no quisieras que te hicieran a ti. Porque aquí la vida a veces da la vuelta, te vuelve un boomerang», ha expresado.

«Estoy sufriendo acoso»

Leire Díez ha denunciado estar recibiendo un acoso sistemático que le ha obligado a cambiar sus rutinas de seguridad. «¿Sabéis lo que ha conseguido todo esto hoy? Que yo tenga que solicitar escolta o ayuda porque no me puedo mover de mi casa sin que me amenacen», ha revelado durante la entrevista.

La ex militante del PSOE ha explicado que «todo el mundo sabía ayer donde vivía. Se dieron datos de mi domicilio. Eso no puede ser». Esta filtración de información personal ha agravado su situación de seguridad, según su versión.

«Cuando los circos se convierten en circos romanos, siempre cae alguien. Y eso no es información. Eso no es información», ha insistido la investigadora, utilizando una metáfora histórica para describir lo que considera una deriva peligrosa del debate público.

Leire Díez ha anunciado que «de momento de aquí voy a ir a la Policía» para interponer las denuncias correspondientes por las amenazas recibidas.

Relación con Cerdán

La negativa a mostrar los mensajes con Santos Cerdán cobra especial relevancia por el papel que el dirigente socialista ha jugado en el caso. Leire Díez confirmó que se reunió con él este martes en la sede de Ferraz para comunicarle «mi intención de solicitar la baja temporal voluntaria» del partido.

«Fue una conversación corta. Él me dijo que lo entendía», explica, sobre ese encuentro, donde también entregó documentación de su investigación sobre hidrocarburos. La investigadora justificó su decisión de darse de baja porque «creo que necesito tener la libertad de poder decir lo que tenga que decir después de esta semana».

Sin embargo, los detalles de su relación previa con Cerdán y el contenido de sus comunicaciones privadas permanecen en el misterio tras su negativa a mostrar los chats. Esta opacidad contrasta con su inicial disposición a demostrar transparencia mostrando el teléfono.

Díez ha defendido que mantiene una relación institucional con diversos dirigentes del PSOE derivada de su antigua militancia y su etapa profesional en Correos, pero ha evitado profundizar en la naturaleza exacta de sus vínculos con el aparato del partido.

La investigadora ha reconocido tener «conocidos» en la formación política, aunque ha negado tener «amigos» en la cúpula. Esta distinción semántica refleja su intento de mantener una distancia profesional respecto a sus fuentes de información política.