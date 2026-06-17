Inglaterra – Croacia, en directo: a qué hora juegan, dónde ver, estadísticas y última hora en vivo online del partido del Mundial 2026 hoy
Sigue en directo online el resultado, los goles, la última hora y el minuto a minuto del Inglaterra-Croacia del Mundial 2026
Selección de Croacia para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…
Selección de Inglaterra para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…
Llega el momento de uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. Inglaterra y Croacia abren el Grupo L con un duelo entre dos de las selecciones más destacadas en el torneo mundialista en las últimas ediciones. El AT&T Stadium de Arlington, Texas, es el recinto que dará cabida a uno de los últimos encuentros de la primera jornada de la fase de grupos. Ghana y Panamá, los otros componentes del grupo, se miden a las 01:00 horas del jueves. Se espera que el resultado del Inglaterra-Croacia marque el devenir clasificatorio del Grupo L. Sigue en directo el partido en OKDIARIO
Inglaterra – Croacia, en directo
Así va el Mundial 2026
El Mundial 2026 encara la recta final de la primera jornada de la fase de grupos. La primera semana del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya ha dejado varias sorpresas, como el empate de España ante Cabo Verde, y grandes actuaciones de estrellas; destacando los dobletes de Mbappé y Haaland y el hat-trick de Leo Messi en el Argentina-Argelia.
El duelo entre Croacia e Inglaterra era uno de los que estaban marcados en el calendario mundialista desde que se conocieron los emparejamientos. Junto al Brasil-Marruecos, partido que concluyó con empate a uno, ingleses y croatas tendrán muchos miradas pendientes de su debut en el Mundial 2026. Además, la selección inglesa es la última de las grandes favoritas en estrenarse.
Inglaterra y Croacia reeditan la semifinal de 2028
Ambos equipos ya saben lo que es medirse en un Mundial. Inglaterra y Croacia se vieron las caras en la semifinal de Rusia 2018. La selección balcánica se impuso en la tanda de penaltis para clasificar a su primera final mundialista. Ocho años después de aquel duelo, las dos selecciones cuentan con supervivientes del mismo. Kane, Pickford, Henderson, Stones y Rashford volverán a enfrentarse a los Kramaric, Perisic, Kovacic y a un Luka Modric que vivirá el que será su último Mundial con Croacia tras liderar a su país hacia una final y un tercer puesto en las dos últimas ediciones.
¿Cuántos Mundiales ha jugado Luka Modric?
El inicio del Inglaterra-Croacia oficializará el quinto Mundial en el que participa Luka Modric. El croata se estrenó en Alemania 2006, y sólo su ausencia en Rusia 2010 -Croacia no se clasificó- le priva de igualar los seis Mundiales de Cristiano Ronaldo y Leo Messi.
Partidos de hoy, miércoles 17 de junio, en el Mundial 2026
El partido entre Inglaterra y Croacia del Grupo L es el plato fuerte de la jornada del miércoles 17 de junio, que ya cuenta con un resultado definitivo. Este es el ‘menú’ del día en el Mundial 2026:
- Portugal 1–1 República del Congo: Miércoles 17 de junio a las 19:00 horas. Estadio de Houston.
- Inglaterra – Croacia: Miércoles 17 a las 22:00 horas. Estadio de Dallas.
- Ghana – Panamá: Madrugada del miércoles 17 de junio al jueves 18 a la 1:00 horas. Estadio de Toronto.
- Uzbekistán – Colombia: Madrugada del martes 17 de junio al jueves 18 a las 4:00 horas. Estadio Ciudad de México.
Horario del Inglaterra-Croacia del Mundial 2026
Inglaterra y Croacia son dos de las últimas selecciones en debutar en el Mundial 2026. El duelo entre croatas e ingleses comienza a las 22:00 horas de la España peninsular en el Estadio AT&T de Arlington, Texas.
Alineación de Croacia
Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia durante los éxitos mundialistas de 2018 y 2022 ya tiene su once confirmado para el estreno en Texas ante Inglaterra: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Sucic, Perisic; Pasalic, Baturina y Musa.
El once de Inglaterra
Primer encuentro del Mundial 2026 para la Inglaterra de Thomas Tuchel, que opta por estos 11 futbolistas para el duelo ante Croacia: Pickford; James, Konsa, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.
Cuenta atrás para el Inglaterra-Croacia
¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Inglaterra y Croacia, correspondiente a la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026. El balón comenzará a rodar en menos de una hora en Texas para el inicio de uno de los duelos más esperados de la fase de grupos.
Bellingham y Gordon, titulares
Jude Bellingham estará acompañado en el once de Inglaterra por Anthony Gordon, único fichaje del FC Barcelona de cara a la próxima temporada. En Croacia parte como titular Sucic, mediocampista de la Real Sociendad, mientras que Ante Budimir (Osasuna) espera su oportunidad en el banquillo.