Última hora de Malena Gracia tras su problema de salud: «Si crece, me tendrán que operar»

En los últimos meses, Malena Gracia ha atravesado uno de los momentos más complicados de su vida. Y siendo honestos, no es para menos. La cantante y actriz llevaba un tiempo arrastrando problemas de salud que terminaron complicándose hasta obligarla a pasar por el hospital. De hecho, hace unas semanas se conoció que Malena Gracia tuvo que ser ingresada de urgencia en el Hospital Universitario San Rafael de Madrid después de varias visitas a centros médicos en los que los doctores no lograban dar con un diagnóstico claro. Por aquel entonces, el programa Fiesta no solamente destapó la situación, sino que compartió algunos detalles verdaderamente preocupantes. «Está pasándolo fatal», aseguró Jorge Moreno tras hablar personalmente con la artista y conocer la última hora de su situación. Además, desveló que, desde hace un tiempo, la artista arrastraba un problema pulmonar que, finalmente y tras una «gira de hospitales», fue diagnosticado como una bronquitis aguda.

Y es que después de haber acudido hasta a tres centros hospitalarios diferentes, no fue hasta que llegó al San Rafael cuando dieron el paso de hacerle pruebas mucho más exhaustivas. Después de estar varios días hospitalizada, recibió el alta con tratamiento y medicación. Eso sí, tenía una enorme preocupación: su voz, puesto que es una herramienta fundamental en su profesión. Por aquel entonces, no solamente reconoció que no era fumadora, sino que su prioridad era poder seguir dedicándose a su pasión. Como consecuencia de este escenario, la incertidumbre se hizo presente en su día a día, y eso fue lo que marcó su evolución. Ahora ha sido la propia Malena García la que no ha dudado en contar, en primera persona, cómo ha vivido este bache tan complicado de salud. Durante el evento Agua, Azucarillos y Aguardiente – La Magia de la Zarzuela, explicó a Europa Press cómo se sentía.

Fue entonces cuando reconoció que no había sido una etapa sencilla, ni mucho menos: «No sé, es un año raro, pues yo también he estado malita con el pulmón, con cosas. Ha sido un año extraño», comenzó diciendo. Aun así, no tuvo reparos a la hora de tirar de ese optimismo que siempre le ha caracterizado para, a su vez, mostrarse agradecida por el cariño y el apoyo que ha recibido durante todo este tiempo.

«Pero bueno, gracias a Dios seguimos aquí dando guerra y dando gracias de poder seguir en nuestra profesión, que es lo que nos gusta», aseguró, ante las cámaras de Europa Press. Pero no todo quedó ahí, puesto que quiso desvelar más detalles del origen de su ingreso, alegando que no se trataba de una simple bronquitis.

«De tanta neumonía, bronquitis, pues tenía como una bacteria, me tuvieron que ingresar, no sabían si tenía algo malo, fue horrible», explicó. Es por eso que la artista no descartaba ser intervenida quirúrgicamente en un futuro: «Pero bueno, gracias a Dios. Al final, si crece, tendrán que operarme. De momento estoy fantástica».

Aun así, no quiso desaprovechar la ocasión para explicar cuál ha sido su secreto para tratar de sobrellevar, en la medida de lo posible, este proceso: «Pues trabajando y siempre positiva. Porque si te pones negativa, entonces es peor». Y es que no le quedó más remedio que seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales, a pesar de lo que le sucedía: «Yo he ido mala, con bronquitis, me da igual. Yo canto y actúo igual».