España cierra el año en la cima del fútbol mundial: líderes en el ranking FIFA masculino y femenino

El fútbol español vive su mejor momento, por primera vez, tanto en lo masculino como en el femenino. Un largo trayecto después de años de sequía que por fin dio sus frutos hasta convertirse en las dos mejores selecciones en el mundo a ojos de la FIFA. Pero, para llegar a la cima, ambos grupos de España han tenido que sudar la gota gorda para imponerse a los mejores países del mundo para sentarse en el trono.

El que más tiempo ha esperado para lograrlo ha sido el masculino. Los de Luis de la Fuente, vigentes campeones de la Eurocopa, subcampeones de la Nations League y el favorito para el Mundial 2026, subieron al primer escalón el pasado mes de septiembre. Ya suma 31 partidos invictos y superó a Argentina, actual campeona del mundo, con 1.877 puntos contra los 1.873 de los de Scaloni. Un registro que no se daba desde hacía once años después de la dura eliminación de España en fase de grupos en la Copa del Mundo 2014.

La femenina también lleva años haciendo historia. A pesar de que fue por primera vez top-1 mundial en diciembre de 2023, en agosto del año posterior perdió el puesto por Estados Unidos. Sin embargo, el pasado mes de agosto recuperó la posición pese a quedar subcampeona de la Eurocopa tras perder ante Inglaterra en la tanda de penaltis. Con la Nations League recientemente conquistada ante Alemania, los de Sonia Bermúdez suman 2.094 puntos frente a los 2.057 de las norteamericanas.

Dos vertientes que enorgullecen la generación más prometedora del mundo de cara a los dos próximos grandes retos. Por un lado, el Mundial 2026 de Estados Unidos para los de Luis de la Fuente y el de Brasil 2027 para los de Sonia Bermúdez. Hasta entonces, es incontestable que en España existen los mejores jugadores del mundo.