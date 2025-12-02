España – Alemania en directo hoy | Alineaciones, horario y última hora de la final de la UEFA Nations League

Partidazo en el Metropolitano. La selección española de fútbol femenino se enfrenta a la de Alemania en el encuentro que corresponde a la vuelta de la UEFA Nations League femenina. Ambas selecciones empataron 0-0 en la ida en la ciudad de Kaiserslautern y ahora todo se decidirá en la capital de nuestro país, donde las de Sonia Bermúdez esperan poder conseguir el trofeo delante de miles de aficionados que se entregarán desde la grada para darles ese empuje para lograr este título. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este España – Alemania.

España – Alemania, en directo

Así está la UEFA Nations League femenina

La selección española de fútbol femenino llega a este choque que corresponde a la vuelta de la final de la UEFA Nations League con el 0-0 que consiguieron en la ida en Kaiserslautern. Las de Sonia Bermúdez sufrieron, y mucho, en tierras germanas y salieron con vida gracias a la gran actuación de una Cata Coll que fue capaz de echar el cerrojo y permitir a sus compañeras llegar con grandes opciones de revalidar el título. En cuanto a la lucha por el tercer y cuarto puesto, Francia ganó en la ida a Suecia por 2-1 y ahora todo se tendrá que decidir en suelo nórdico, por lo que nos espera una jornada bastante emocionante por delante.

España quiere otro título

En los últimos años nos hemos acostumbrado a ver a una selección española de fútbol femenino ganar diferentes trofeos. Todo comenzó con aquel Mundial con el que las jugadoras españolas maravillaron al planeta entero y posteriormente fueron capaces de conquistar la primera edición de la Liga de las Naciones. La mala noticia fueron los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa del pasado verano, ya que perdieron en la final. Ahora la gran oportunidad de las de Sonia Bermúdez es revalidar el título en esta UEFA Nations League femenina.

Partidazo en el Metropolitano

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante España – Alemania que corresponde a la vuelta de la final de la UEFA Nations League femenina. El escenario donde se celebrará este encuentro decisivo en la Liga de las Naciones es inmejorable y el Metropolitano está listo para acoger a miles de aficionados que animarán desde las gradas a la selección española de fútbol femenino.