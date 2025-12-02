Cuánto dinero gana la selección campeona de la Nations League femenina

La UEFA Nations League femenina concluye en la noche de hoy la segunda edición de su historia. En el estreno de esta competición en su modalidad femenina -la masculina se disputa desde 2018 y suma cuatro campeonatos- España logró estrenar el palmarés tras derrotar a Francia en la final. Las 16 mejores selecciones europeas se encuadran en la Liga A de la Nations League y se dividen en cuatro grupos. Los primeros clasificados de cada uno de ellos acceden a las semifinales y los vencedores disputan una final a doble partido con el título en juego.

Qué selecciones juegan la final de la Nations League femenina

España busca ante Alemania prolongar su reinado como única campeona de la UEFA Nations League femenina. El empate en el partido de ida en tierras germanas deja todo abierto para la vuelta, que se disputa hoy a las 18:30 horas en el Riyadh Air Metropolitano. El combinado español cuenta con la importante baja de Aitana Bonmatí, la gran referente del equipo junto a Alexia Putellas.

🤩 Ya los sabemos y lo confesamos: ¡tenemos muchísimas ganas de verlos en vuestras camisetas en un @Metropolitano lleno! Los 𝗗𝗢𝗥𝗦𝗔𝗟𝗘𝗦 de la 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 de la 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 de la #UWNL. 🔢 https://t.co/2NsbyoUtnm#LaFinalContigo | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/je1TEqZQ5x — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) December 2, 2025

Sonia Bermúdez, sustituta de Montse Tomé tras la Eurocopa del pasado verano, afronta un duelo con un título en juego en su cuarto partido al frente de la Selección. Como rival se presenta una selección alemana a la que España nunca había ganado hasta las semifinales de la última Eurocopa. En el encuentro de ida, La Roja resistió ante el empuje alemán frente a su público. El rugir del Metropolitano -se esperan más de 50.000 espectadores- será clave para la pelea por la segunda Nations League consecutiva de España.

Cuánto dinero da la UEFA por jugar la Liga de las Naciones

La UEFA decidió aumentar los premios a repartir en la Nations League femenina para su segunda edición. El reparto entre las cuatro semifinalistas del torneo, a falta de cifras oficiales, se estima que ronda el millón de euros. Este montante económico se reparte de forma progresiva entre la campeona, la finalista y la tercera y cuarta clasificada. Para esta segunda edición de la Liga de Naciones femenina, el premio económico ha aumentado a más del doble; al pasar de 400.000 euros a cerca del millón.

El dinero a repartir entre las mejores selecciones femeninas todavía queda muy lejos de los premios económicos de la UEFA Nations League masculina. El mero hecho de participar en la Liga A supone un ingreso de 1,5 millones de euros en las arcas de los 16 países que la conforman. El campeón puede aspirar a un premio total de 12,5 millones de euros; recibiendo 10,5 de esta cantidad únicamente por su condición de ganador del torneo.

Cuánto dinero gana el país que gana la UEFA Nations League

Además de la gloria deportiva que se adjudique la ganadora de la final entre España y Alemania, la selección campeona se llevará un premio económico de un millón de euros. La segunda clasificada se queda con 250.000, disminuyendo progresivamente hasta los 200.000 de la tercera y los 150.000 de la cuarta selección. Con su pase a la ronda de semifinales, España ya se quedó cerca de igualar los 160.000 euros que se embolsó como campeona de la primera edición de la Nations League femenina.