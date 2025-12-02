El camino a la redención de España en la final de la Liga de Naciones

España tiene este martes una nueva oportunidad. La Selección juega otra final, la cuarta en apenas dos años. Algo que demuestra el dominio de este grupo de futbolistas, que además lidera el ranking FIFA. Cuatro meses después de disputar su última final, en la Eurocopa de Suiza, y de perderla de manera dramática, vuelven a tener una oportunidad de ganar un título. Lógicamente, no será nada sencillo. Más aún tras ver lo que sucedió en la ida disputada en Kaiserslautern, donde las de Sonia Bermúdez se llevaron un milagroso empate a cero.

El equipo nacional tiene la oportunidad de redimirse de sus últimas decepciones, que no fracasos. La final de la Eurocopa hizo mucho daño. Dolió mucho por la manera en la que se perdió. Una trágica tanda de penaltis dejó a España sin el ansiado título tras ser la mejor selección de todo el torneo. También lo fueron en esa final, en la que las inglesas consiguieron forzar la prórroga y llegar a los penaltis ante la ineficacia de las dirigidas entonces por Montse Tomé de cara a puerta.

Cuatro meses después de aquello, España quiere revalidar el título de la Liga de Naciones que ganó hace poco más de año y medio. Entonces, fue Francia el rival, al que se le ganó de forma más que solvente en una final celebrada a partido único por 2-0 en La Cartuja. Ahora, la Selección tiene la oportunidad de volver a reinar en Europa. Pese al cambio de formato que ha llevado a que la final sea a doble partido, el empate de la ida deja la final en un todo o nada en el Metropolitano, en el que se espera una gran entrada.

España, a saldar cuentas en la Liga de Naciones

Alemania será el rival en esta ocasión. Un conjunto que es el dominador histórico del fútbol europeo, con ocho campeonatos continentales ganados. Sin embargo, en los últimos años, han sido España e Inglaterra quienes han cuestionado la hegemonía de las germanas. Sin embargo, este rival es uno de los que más se le resiste históricamente a las nuestras. Sólo se les ha ganado una vez: en las semifinales de la pasada Eurocopa, con un gol en la prórroga de Aitana Bonmatí.

Ambas selecciones jugaron ya una final no hace mucho. En 2024, en los Juegos Olímpicos de París, se enfrentaron en el partido por el bronce. En aquella ocasión, Alemania se llevó la medalla, dejando a España con un diploma olímpico en su primera participación en unos Juegos que supo a muy poco.

Parte de la venganza de lo sucedido en los JJOO se cobró en la Eurocopa de Suiza, pero queda consumarla definitivamente con esta Liga de Naciones. España busca redimirse de lo sucedido en las últimas citas importantes con un nuevo título que les lleve a recuperar el dominio perdido y, para ello, contará con más de 50.000 espectadores en las gradas de un Metropolitano de récord.