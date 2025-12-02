España – Alemania: a un paso de la gloria

La gloria vuelve a esperar a España y, esta vez, en un partido para la historia. El Metropolitano acoge la vuelta de la final de la Liga de Naciones, donde se espera que haya una entrada superior a los 50.000 espectadores. Será todo un récord para la selección femenina, en un encuentro en el que esperan mejorar la imagen dada en Kaiserslautern el pasado viernes y, sobre todo, revalidar el título que lograron en febrero de 2024. Pero como ha quedado demostrado, Alemania no lo va a poner nada fácil, aunque en la ida perdonaron y dejaron vivas a las campeonas del mundo.

Precisamente, ese empate a cero fue la mejor noticia para la Selección. Klara Bühl y Jule Brand, las dos mejores futbolistas del equipo alemán, fueron un auténtico quebradero de cabeza para una España que sufrió muchísimo y mostró su cara más irreconocible. Ahora, deberán volver a rozar su mejor versión, esa con la que se estrenó Sonia Bermúdez en el banquillo ante Suecia. Aunque, como han avisado, esa «no es la realidad».

Las campeonas del mundo juegan su cuarta final en apenas dos años. Se estrenaron con el Mundial 2023, siguieron con la Liga de Naciones 2024, la Eurocopa 2025 y, ahora, vuelven a medirse por un título. En este tiempo sólo seles ha resistido una final: la de los Juegos Olímpicos. Allí, fueron eliminadas en semifinales por Brasil y terminaron quedándose sin medalla al caer por 1-0 en el partido por el bronce contra Alemania.

A la selección alemana nunca se le había ganado, hasta que el pasado mes de julio cerraron su clasificación para la final de la Eurocopa llevándose en Zúrich un auténtico partidazo. La igualdad fue máxima, pero la mejor jugadora del mundo terminó decantando la contienda. Aitana marcó el gol del triunfo de España en la prórroga de las semifinales, dándole además a nuestro país la primera victoria contra Alemania en su historia.

En esta ocasión, Aitana Bonmatí no estará. La jugadora del Barcelona, triple ganadora del Balón de Oro, se rompió el peroné izquierdo en el entrenamiento del domingo, causando por tanto baja. No estará en la vuelta de la final, siendo una ausencia de lo más significativa para la Selección, que buscará sin su mejor jugadora defender con éxito el título logrado en 2024.

España tiene mucho que mejorar

La selección española mostró en Kaiserslautern su peor cara. Una versión a la que no estamos para nada acostumbrados. Las campeonas del mundo se vieron superadas prácticamente en todas las facetas del juego y apenas pusieron en aprietos a una Ann-Katrin Berger que daba mayor sensación de inseguridad que en otras ocasiones. Fue nuestra portera la que sí que tuvo que rendir al máximo para evitar una goleada. Cata Coll sobresalió en Alemania, obrando el milagro de dejar la portería a cero y permitiendo que todo se decida en la vuelta.

Ahora, el Metropolitano dictará sentencia. Alemania sabe que desaprovechó una oportunidad, pero con el partido que hizo puso muchos deberes a España de cara a este enfrentamiento. Parece que las españolas tienen bien aprendida la lección y tratarán de ponerle solución a ese abuso del juego interior que llevó a las germanas a montar una ratonera y buscar la velocidad de sus extremos, consiguiendo dejarlas solas en varias ocasiones ante la meta.

Lógicamente, sin Aitana será más difícil. En su lugar, Sonia puede optar por dos vías. La primera de ella es la de reconvertir a Mariona en interior, como sucede en el Arsenal, y abrir una de las bandas con la presencia de Athenea o Eva Navarro. La segunda es dejarlo todo igual y meter a Vicky López en el puesto de la Balón de Oro.

Un récord contra Alemania

Se espera la mejor entrada de la historia en un partido de la selección femenina en nuestro país. España tiene el récord en la última final de la Liga de Naciones, celebrada en La Caruja, un Día de Andalucía, el 28 de febrero de 2024. Aquel día, se dieron cita un total de 32.657 espectadores, cifra que será fácilmente superada en el Metropolitano. Todo, a pesar de que dos horas y media después se ha programado un Barcelona-Atlético de Liga.

El fin de semana, la Federación había vendido cerca de 45.000 entradas, casi todas las que habían puesto a la venta. Han sacado más y, aunque no se espera que se llenen los 70.600 asientos, sí que se podrían superar los 50.000 espectadores en el estadio rojiblanco.