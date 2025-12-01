Alineación de España en la final de la Liga de Naciones contra Alemania en el Metropolitano

España se enfrenta a Alemania en la vuelta de la final de la Liga de Naciones con una gran duda en su alineación. La lesión de Aitana Bonmatí abre varias posibilidades a Sonia Bermúdez para el once. La seleccionadora puede ser más conservadora y apostar por retrasar a Mariona a la medular y meter en ataque a Athenea o Eva Navarro o, de lo contrario, apostar por la juventud de Vicky López, que ya fue titular en el primer partido de la entrenadora madrileña, ante Suecia. El resto del equipo, será el mismo que en Kaiserslautern.

España ha sufrido un gran revés justo antes de disputar la vuelta contra Alemania. La selección española pierde a la actual Balón de Oro por una fractura en el peroné. Es ahí donde aparecen las dudas en una alineación que ya llegaba con la necesidad de cambios en la parcela ofensiva por lo visto en la ida de esta final.

La selección española tuvo que hacer un ejercicio de supervivencia para mantener el resultado. Lo logró gracias a Cata Coll, que salvó al equipo de una goleada ante las alemanas. La final, por tanto, llega abierta al Metropolitano, donde España batirá el récord de asistencia a un partido en nuestro país, con más de 50.000 personas en el estadio del Atlético, que será una caldera.

La principal duda reside en quién formará con Alexia y Aleixandri en el centro del campo. Sin Aitana Bonmatí, la seleccionadora deberá elegir entre Vicky López o Mariona. En caso de que la joven futbolista sea de la partida, Mariona, Pina y Esther deberían aparecer en ataque. Si es la balear la que ocupa ese lugar, su plaza en ataque quedaría para Athenea del Castillo o para Eva Navarro.

Posible alineación de España contra Alemania

La alineación de España contra Alemania tiene prácticamente 10 jugadoras claras. Equipo muy reconocible el de la Selección en el Metropolitano. En portería, la heroína en la ida, Cata Coll, volverá a defender los palos ante las peligrosas Bühl y Brand. Tampoco hay muchas dudas en defensa. De nuevo, Irene Paredes y Mapi León serán la pareja de centrales, mientras que en los laterales estarán Olga Carmona y Ona Batlle.

Las dudas empiezan a aparecer en el centro del campo. Allí, Laia Aleixandri es fija en el pivote. La central se ha desempeñado muy bien en esa posición siempre que le ha tocado. Sin Patri Guijarro, es una garantía. Tampoco hay dudas con Alexia Putellas. La gran incógnita llega para saber quién será quien haga de Aitana Bonmatí.

Mariona y Vicky López son las dos principales opciones de Bermúdez. Esto condiciona el ataque. Lo lógico sería que, viendo como las alemanas asfixiaron el juego interior de España, haya algún cambio en los extremos, pudiendo entrar Eva Navarro o Athenea. Claudia Pina apunta a la titularidad, mientras que Esther González volvería a aparecer en punta.