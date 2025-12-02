España vuelve a reinar. La selección femenina aprovecha el regalo que le hizo Alemania en Kaiserslautern, donde la dejó con vida, para golear en un abarrotado Metropolitano y llevarse la Liga de Naciones. En un partido muy distinto al de la ida, las de Sonia Bermúdez cercaron la portería de Berger y consiguieron perforarla en la segunda parte, por medio de Claudia Pina, desatando una fiesta que vuelve a poner en lo más alto a las campeonas del mundo.

Pina volvió a hacer una exhibición del golpeo magistral que posee con un misil posterior que supuso la certificación de que España revalida su título de la Liga de Naciones. Entre ambos tantos, llegó otro de Vicky López, que con un recorte hacia dentro y un zurdazo colocadísimo batió a una Ann-Katrin Berger que poco pudo hacer.

La Selección afrontaba una nueva final con una baja de lo más significativa. Aitana Bonmatí –operada este mismo martes– dejaba a España tocada en lo anímico, pero suponía, por otro lado una motivación. «Queremos dedicarle la victoria a Aitana, Patri y Salma y haremos todo lo posible para que así sea», señalaba la seleccionadora Bermúdez antes del partido.

Su ausencia estaba bien cubierta. Mariona pasaba al centro del campo, rol que viene desempeñando en el Arsenal, mientras que Vicky López aparecía en el extremo. El resto del equipo, era el mismo que el presentado en Kaiserslautern, donde España sufrió muchísimo para llevarse un buen resultado, como fue, visto lo visto, el 0-0.

El partido iba a ser más abierto en esta vuelta de la final. Así lo demostró prácticamente nada más empezar Esther. La delantera se plantaba ante Berger, pero su disparo raso se fue rozando el poste. Había comenzado mejor España, que buscaba la meta alemana en los primeros minutos, con ocasiones de la andaluza y también de Alexia. Aunque la más clara la tuvo Vicky entrando en el área y errando al darle el pase de la muerte a Esther.

Alemania intentaba evitar el monólogo en ataque de la Selección, con sendos disparos de Kett y Brand, que atajaba abajo Cata Coll. Aunque la mayoría del peligro seguía llegando por parte de las nuestras. Paredes tenía que rectificar para cabecear un centro de Pina y Mariona remataba al segundo palo una volea fuera. La balear tendría un mano a mano con Berger, que la portera alemana desviaba al filo del descanso.

Un intermedio que llegó con susto final. Anyomi se plantaba escorada ante Cata y su disparo estuvo a punto de acabar en gol, en la que fue la última jugada de la primera parte. Esa ocasión pareció empujar a Alemania en el inicio de la segunda mitad, donde intentaba cercar la meta de Cata con mayor intensidad.

Sin embargo, España no cedía y el gol, que tanto se resistió en los primeros 45 minutos, apareció. La abrelatas de esta Selección, Claudia Pina, hacía el gol que convertía en campeona a España en ese momento. Mariona tocó de cara con la futbolista del Barcelona, que la pegó desde fuera del área para batir a Berger.

Apenas siete minutos después, Vicky López dejaba el título a un paso. Había dudado en varias ocasiones entre pegarla y no y no había estado del todo acertada en sus decisiones, pero la joven futbolista madrileña no dudó en el 68′, para hacer un golazo. Condujo por la derecha, encaró, recortó hacia dentro y la puso ajustada para que Berger no pudiera detenerla.

Tampoco pudo parar la siguiente de Pina. España era ya una máquina completamente engrasada, que no paraba y a la que le salía todo, ante la desesperación alemana. Claudia Pina, volviendo a exhibir su golpeo, la puso en la escuadra con un misil con el que se sentenciaba el título.