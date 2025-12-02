Una España de récord: 55.843 aficionados se dieron cita en el Metropolitano

España vuelve a batir un récord. La Selección volvió a superarse, dejando prácticamente llenas las gradas del Metropolitano, con 55.843 espectadores. Una cifra que supone la más alta para un partido de la selección femenina en nuestro país. El último, databa de febrero de 2024, cuando en La Cartuja acudieron 32.657 espectadores ante Francia. Fue también en una final de la Liga de Naciones, como en esta ocasión contra las germanas.

Se esperaba una gran entrada en el estadio, después de vender más de 45.000 localidades antes del fin de semana. Incluso se pensaba que se podía llenar el estadio, con capacidad para 70.000 espectadores, puesto que las entradas volaban y en la mañana del martes únicamente quedaban localidades disponibles para comprar en la tribuna del Metropolitano.

Al final, no se llenó el estadio del Atlético de Madrid, pero el aspecto que presentaba refleja el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en nuestro país en los últimos años. Todo, gracias a unas jugadoras que han conseguido dominarlo a nivel mundial. Después de ganar el Mundial en 2023, han disputado otras tres finales, exceptuando únicamente la de los Juegos Olímpicos. Se ganó la Liga de Naciones en 2024 y se perdió la Eurocopa el pasado mes de julio.

Ahora, cuatro meses después, volvían a una final. El escenario no podía ser mejor, ni más ambicioso. España aspiraba a todo en el Metropolitano y, aunque no lo llenó, sí que dejó una imagen para la historia. Quién iba a imaginar hace apenas dos años, cuando se superó en Córdoba el récord de asistencia a un partido de la Selección, con 14.194 espectadores, en el primer partido tras ganar el Mundial, que dos años después se cuadruplicaría esa cifra.

Tras ese récord del Arcángel, en un partido de Liga de Naciones contra Suiza e inmersos aún en el caso Rubiales, se llegó a La Rosaleda, contra Suecia, donde metieron a 15.896 espectadores. En la final de esa edición, celebrada en La Caruja contra Francia, 32.657 personas veían a España ganar 2-0 y levantar un nuevo título. Año y medio después, se ha duplicado ese número.