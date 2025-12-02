España – Alemania: horario de la selección y dónde ver online gratis y por TV en directo la UEFA Nations League

Llega el momento decisivo con la vuelta de la final de la UEFA Nations League. España y Alemania se vuelven a ver las caras después del 0-0 que firmaron en tierra germanas hace unos días. Ahora el Metropolitano será quien dicte sentencia siendo el escenario perfecto para que la selección española de fútbol femenino consiga revalidar el título. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo de la Liga de las Naciones.

A qué hora es la vuelta de la final de la UEFA Nations League España – Alemania

La selección española de fútbol femenino recibe a Alemania en el Metropolitano para jugar el partido que corresponde a la vuelta de la final de la UEFA Nations League. Ambos combinados empataron el pasado fin de semana sin goles en Kaiserslautern, por lo que la casa del Atlético de Madrid decidirá qué país sale como campeón de la Liga de las Naciones femenina. Las de Sonia Bermúdez son las vigentes ganadoras del torneo, están defendiendo el título y esperan poder revalidarlo en el feudo colchonero.

Horario del España – Alemania de la Liga de las Naciones

La UEFA ha programado este decisivo España – Alemania de la vuelta de la final de la Liga de las Naciones para este martes 2 de diciembre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque de la selección española de fútbol femenino en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en los prolegómenos del encuentro para que el encuentro que se juega en el Metropolitano y que decide a las campeonas de la UEFA Nations League comience con total puntualidad.

Dónde ver online el España vs Alemania en televisión y en vivo

RTVE fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que juegue la selección española de fútbol femenino en la Liga de las Naciones. Esto significa que el España – Alemania de la vuelta de la final de la UEFA Nations League femenina se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Es por ello que todos los hinchas podrán seguir este partidazo gratis por TV mediante el ente público, que lo emitirá en abierto.

Todos aquellos aficionados de la selección española de fútbol femenino y los amantes de este deporte en general también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el España – Alemania correspondiente a la vuelta de la final de la UEFA Nations League a través de la aplicación RTVE Play. Esta app se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de RTVE con un ordenador para disfrutar de todo lo que suceda en el Metropolitano.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que rodee a este partidazo de la selección española de fútbol femenino en la Liga de las Naciones. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Alemania desde una hora antes del inicio y cuando concluya la vuelta de la final de la UEFA Nations League publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el Metropolitano.

Dónde escuchar gratis por radio en directo el España – Alemania

Por otro lado, todos los aficionados que no puedan ver a la selección española de fútbol femenino en la Liga de las Naciones en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online podrán escuchar la vuelta de la final de la UEFA Nations League a través de la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrán conectar con el Metropolitano para narrar el minuto a minuto de este apasionante España – Alemania.

Dónde se juega y quién es el árbitro del España – Alemania

El Estadio Metropolitano, situado en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se dispute la vuelta de la final de la UEFA Nations League femenina España – Alemania. Este campo se convirtió en la casa del Atlético de Madrid en el año 2017, cuando dejaron atrás el mítico Vicente Calderón. Tiene capacidad para acoger a unos 70.000 aficionados y se espera que haya un ambientazo con la grada llena de hinchas que apoyarán a la selección española de fútbol femenino para lograr una nueva Liga de las Naciones.

La UEFA ha designado a la árbitra italiana Silvia Gasperotti para que dirija la vuelta de la final de la Liga de las Naciones España – Alemania. Su compatriota Aleandro Di Paolo será el responsable de revisar en el VAR todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped del Metropolitano para si lo considera oportuno avisar a su compañera y que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que se encontrará ubicado entre los dos banquillos del feudo colchonero.