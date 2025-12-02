Final de la Liga de Naciones: España-Alemania

Tarde de golazos en el Metropolitano: Claudia Pina y Vicky López le dan la Liga de Naciones a España

Claudia Pina hizo el primero con ayuda de la portera alemana

Vicky hizo el segundo minutos después con un disparo a la escuadra

Pina hizo de nuevo el tercero con otro golazo

Sigue en directo la final entre España y Alemania

goles de España
Claudia Pina y Vicky López, goles de España. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amor eterno por la pelota.

Claudia Pina adelantó a España en la final de la Liga de las Naciones contra Alemania en el Metropolitano con un tanto en el que ayudó la portera germana con una gran cantada. Minutos después, Vicky López hizo el segundo para sentenciar el partido con un gran disparo a la escuadra. Claudia Pina firmó su doblete con otro golazo en la recta final.

España se adelantó en la gran final de la Liga de Naciones en el minuto 60 de partido. Mariona le dejó un pase lleno de calidad a Pina en la frontal y esta disparó a puerta con calidad. El remate fue centrado y la portera alemana no estuvo nada acertada. Era el 1-0 a favor de la selección española femenina y el Metropolitano enloqueció.

El 2-0 a favor de España llegó en el minuto 67 y sentenció el partido. Lo hizo Vicky López y fue un golazo. Disparo con rosca desde la frontal del área directo a la escuadra. El trofeo de la Liga de Naciones se iba a quedar en nuestro país.

El 3-0 lo hizo de nuevo Claudia Pina con otro disparo tremendo desde lejos. España coronaba así su segunda Liga de Naciones en un Metropolitano que fue una fiesta.

Lo último en Deportes

Últimas noticias