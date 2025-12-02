Así sonó el himno de España en un Metropolitano lleno para la final de la Liga de Naciones

El himno de España retumbó en el Metropolitano, en la final de la Liga de Naciones femenina que medía a la Selección con Alemania. Gran entrada en la capital para ver a las campeonas del mundo en busca de un nuevo título, que ya lograron en 2024. Después del empate en Kaiserslautern, donde acudieron más de 40.000 espectadores, el estadio del Atlético había más de 60.000 espectadores para animar al equipo nacional.

En esta ocasión, además de la gran entrada que había en el estadio, se contaba con una presencia más que célebre en el palco. El Rey Felipe VI acudía por primera vez a un partido de la selección española femenina, después de que la Reina Letizia y la infanta Sofía lo hicieran en agosto de 2023, en la final del Mundial que se disputó en Sídney.

Las campeonas del mundo jugaban su cuarta final en apenas dos años. Se estrenaron con el Mundial 2023, siguieron con la Liga de Naciones 2024, la Eurocopa 2025 y, ahora, vuelven a medirse por un título. En este tiempo sólo seles ha resistido una final: la de los Juegos Olímpicos. Allí, fueron eliminadas en semifinales por Brasil y terminaron quedándose sin medalla al caer por 1-0 en el partido por el bronce contra Alemania.

A la selección alemana nunca se le había ganado, hasta que el pasado mes de julio cerraron su clasificación para la final de la Eurocopa llevándose en Zúrich un auténtico partidazo. La igualdad fue máxima, pero la mejor jugadora del mundo terminó decantando la contienda. Aitana marcó el gol del triunfo de España en la prórroga de las semifinales, dándole además a nuestro país la primera victoria contra Alemania en su historia.

Precisamente, la triple ganadora del Balón de Oro no estaba en la final, por una rotura del peroné de su pierna izquierda en el entrenamiento del domingo. Tras ser operada en Barcelona, se pronunciaba antes del partido: «La operación ha salido bien y ahora es momento de regenerarme físicamente y mentalmente. Y ésta es la otra cara del deporte. Hoy me toca empezar un nuevo reto fuera de los terrenos de juego: recuperarme de la fractura del peroné que sufrí el domingo».

España y Alemania, además de medirse en semifinales de la Eurocopa, jugaron ya una final no hace mucho. En 2024, en los Juegos Olímpicos de París, se enfrentaron en el partido por el bronce. En aquella ocasión, Alemania se llevó la medalla, dejando a España con un diploma olímpico en su primera participación en unos Juegos que supo a muy poco.

Parte de la venganza de lo sucedido en los JJOO se cobró en la Eurocopa de Suiza, pero queda consumarla definitivamente con esta Liga de Naciones. España busca redimirse de lo sucedido en las últimas citas importantes con un nuevo título que les lleve a recuperar el dominio perdido y, para ello, contará con más de 60.000 espectadores en las gradas de un Metropolitano de récord.