El Rey Felipe VI presente en la final de España: por primera vez junto a la selección femenina

El rey Felipe VI está presente este martes en la final de la Liga de las Naciones entre España y Alemania, siendo testigo por primera vez de un partido de la selección española femenina. El monarca ha acudido al palco del Metropolitano para ver el partido por el título y coincidirá con autoridades de la política nacional como Pilar Alegría, ministro de Educación, Formación Profesional y Deportes y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

«Siendo en casa es una ocasión magnífica después de un partido complicado el otro día. Deja todo abierto para la final, que va a ser estupenda. Coincidimos en que nuestras chicas hagan un partido muy bueno y luego continúen en la cúspide», dijo el Rey en una entrevista en el estadio concedida a TVE. «Sobre todo depende de ellas, porque es un rival muy potente, ya vimos al nivel que están. La baja de Aitana Bonmatí es una pena, pero hay mucho talento y calidad, es un magnífico equipo. Ojalá tengan su noche hoy», añadió.

En cuanto a personalidades del mundo del fútbol, también estarán presentes el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, la directora de fútbol de la UEFA, la vicepresidenta de la Federación Alemana y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Además, Luis de la Fuente, seleccionador de España, y Aitor Karanka, director deportivo de la Federación, vivieron in situ esta importante cita.

📸 Rafael Louzán preside el acto institucional previo a la finalísima de la #UWNL en el estadio @Metropolitano de Madrid. 🇪🇸-🇩🇪 El presidente de la @rfef ha entregado los regalos conmemorativos a la Directora de Fútbol Femenino de la @UEFA, a la vicepresidenta de la @DFB y a los… pic.twitter.com/68z0fttWBa — RFEF (@rfef) December 2, 2025

El de esta final es un gesto más de la Casa Real al fútbol femenino español, ya que la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, acudieron a Basilea para presenciar el duelo por la Eurocopa entre España e Inglaterra el pasado 27 de julio.

Aquel día el desenlace fue triste para la selección, al caer en los penaltis contra las inglesas, pero la infanta Sofía también estuvo en la anterior final de selecciones entre España e Inglaterra, en las que las españolas vencieron para levantar el primer Mundial de su historia en 2023.

El Rey Felipe VI, con España

Así fue el comunicado de la Casa Real confirmando la presencia en el Metropolitano del Rey de España, Felipe VI: «La selección española femenina tendrá en Su Majestad el Rey al primero de sus seguidores en la final de la Liga de las Naciones femenina. Felipe VI asistirá al partido de vuelta de la competición, donde se decidirá el campeón de esta edición del torneo continental europeo, este próximo martes, 2 de diciembre».

«La Casa Real ha confirmado la presencia de Su Majestad en el estadio Metropolitano, una muestra del apoyo de la Familia Real a la selección española y al fútbol femenino español, en una cita que será histórica para el deporte español. El encuentro entre España y Alemania se disputará a partir de las 18:30 horas y podría batirse récord de asistencia de aficionados a un partido de fútbol femenino en la historia de nuestro país», rezaba.