España se adelantó en la final de la Liga de Naciones con un gol de Claudia Pina. La delantera de la Selección hizo el primero de la noche en el Metropolitamo, que explotó para celebrar el gol que hacía a España campeona en ese momento. Era el 1-0, que llegaba en el minuto 61, al que después sucederían otro gol de Vicky López y un tercero –golazo– de nuevo de Pina.

En un partido muy distinto al de la ida, las de Sonia Bermúdez cercaron la portería de Berger y consiguieron perforarla en la segunda parte, por medio de Claudia Pina, desatando una fiesta que vuelve a poner en lo más alto a las campeonas del mundo. La abrelatas de esta Selección hacía el gol que convertía en campeona a España en ese momento. Mariona tocó de cara con la futbolista del Barcelona, que la pegó desde fuera del área para batir a Berger.

13 minutos después, Pina volvió a hacer una exhibición del golpeo magistral que posee con un misil posterior que supuso la certificación de que España revalida su título de la Liga de Naciones. Entre ambos tantos, llegó otro de Vicky López, que con un recorte hacia dentro y un zurdazo colocadísimo batió a una Ann-Katrin Berger que poco pudo hacer.