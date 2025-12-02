Así queda el palmarés de la UEFA Nations League femenina tras la victoria de España

La UEFA Nations League femenina ha concluido su segunda edición con la disputa de la final a doble partido entre España y Alemania. Este torneo se celebra en su modalidad masculina desde el año 2018, sumando un total de cuatro ediciones en este lapso de tiempo. El Metropolitano ha respondido a la llamada de la selección española para el partido de vuelta, congregando más de 50.000 espectadores en un encuentro histórico para el fútbol femenino en nuestro país.

Un torneo que contaba con la novedad de disputarse en un único año -la primera edición se jugó entre 2023 y 2024- y en el que la UEFA había aumentado el premio económico para las participantes. Un millón de euros a repartir entre las cuatro semifinalistas, llevándose 400.000 euros la ganadora y 250.000 la segunda clasificada.

Quién ganó la Liga de las Naciones femenina 2025

España se ha impuesto a Alemania por 3-0 en un encuentro de vuelta en el que todo quedaba por decidir. Ambas finalistas firmaron un empate a cero en el partido de ida del pasado viernes en Kaiserslautern, en el que el combinado dirigido por Sonia Bermúdez resistió ante el empuje alemán. La selección ha logrado revalidar su título de la Nations League pese a la sensible baja de Aitana Bonmatí para el decisivo partido.

💥 ¡¡¡𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟!!! ¡Se adelanta España tras una magnífica jugada combinativa que convierte Claudia Pina! 🇪🇸 1-0 🇩🇪 | 61′ 📺 @La1_tve#LaFinalContigo | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/5flCew5CCk — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) December 2, 2025

Tras superar a Suecia en semifinales con claridad y a Alemania en el duelo por el título, Sonia Bermúdez ha sumado su primer título en el banquillo español en su cuarto partido al frente de la selección. Después de una hora de partido en la que se mantuvo la sequía goleadora de la ida, Claudia Pina abrió la lata con un disparo desde fuera del área. Vicky López amplió la ventaja en el 68′ repitiendo la fórmula de Pina, que puso la sentencia con su segundo tanto de la noche en un Metropolitano entregado a la Selección.

Qué países tienen más títulos de la UEFA Nations League femenina

El combinado español ha reafirmado su hegemonía en el palmarés de la UEFA Nations League Femenina con su victoria por 3-0 ante Alemania. Un triunfo en la final que coloca a España como líder en solitario con dos títulos en las dos ediciones celebradas hasta el momento. Tras superar con claridad al conjunto germano, la selección española femenina absoluta alcanza los tres títulos oficiales. Desde la conquista del Mundial en 2023, España ha ganado en dos ocasiones la Nations League y ha alcanzado una final de Eurcopa.

Palmarés de la UEFA Nations League femenina

Tras la creación de la Nations League femenina en el año 2023, España se ha erigido como la dominadora absoluta de esta nueva competición. Primero con Montse Tomé en el banquillo, y ahora con Sonia Bermúdez, la selección española lidera en solitario el palmarés con dos títulos. Ni Francia ni Alemania han conseguido superar a España en sendas finales de una competición en la que únicamente han perdido dos partidos de los 18 que han disputado a lo largo de estas dos ediciones.