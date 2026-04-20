Antonio Naranjo explota contra Ramón Espinar en directo: «Te voy a mandar a tomar por culo»

Antonio Naranjo y Ramón Espinar han protagonizado un tensísimo enfrentamiento en el directo de En boca de todos. Los dos tertulianos del programa de Cuatro han discutido durante el debate sobre la visita a España de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el posicionamiento del Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a la dictadura chavista en Venezuela.

Este lunes en En boca de todos se ha hablado de la visita de María Corina Machado y de cómo fue recibida por miles de personas el sábado anterior en la madrileña Puerta del Sol, en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le entregó la medalla de oro de la Comunidad a la opositora democrática venezolana. Hay que tener en cuenta que la Nobel de la Paz no ha querido ser recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en ese momento estaba en la IV Reunión en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona y en la que también estaban presentes líderes comunistas como el brasileño Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum o el colombiano Gustavo Petro.

Para En boca de todos, ha hablado (en una conexión en directo) este lunes Alirio, un venezolano que, aunque huyó de la dictadura chavista, es contrario a María Corina Machado. En plena entrevista, el colaborador Antonio Naranjo ha criticado a nuestro presidente del Gobierno: «Con respecto a Sánchez, no se puede estar en misa y replicando. No puedes estar a la vez en Teherán y en Bruselas. No puedes estar a la vez en Pekín y en Washington y, desde luego, no puedes estar a la vez con el chavismo y con la democracia».

Discusión entre Naranjo y Espinar

El presentador, Nacho Abad, ha preguntado entonces a su colaborador qué es lo que opinaba de su invitado: «¿Tú crees que Alirio está con el chavismo?». Naranjo ha contestado: «Bueno, Alirio estará con el que él quiera, que está en su derecho. En cuanto se han pronunciado estas palabras, Ramón Espinar ha interrumpido a su compañero a gritos y le ha dicho: «Se tuvo que ir (Alirio) de su país por el régimen de Maduro. Vas a decir que en España le han acogido porque la mierda que contáis es mentira».

⭕️ Es que es muy difícil aguantar todos los días al sectario tipejo se interrumpe, insulta y falta al respeto (Ramón Espinar) Aquí @AntonioRNaranjo le manda a donde debe estar. Muy comprensible. Justo después se disculpó, porque al final la educación se sienta solo a un lado de… pic.twitter.com/IxMeFhcUSN — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) April 20, 2026

«Primero, baja el tono, Ramón», le ha pedido Naranjo mientras el ex político de Podemos seguía gritando sus argumentos. Como Espinar no le ha dejado hablar, Antonio Naranjo ha estallado: «Te voy a hacer un pequeño favor o te voy a mandar a tomar por culo».

«Estoy muy cansado, no se puede estar, cada vez que se interviene, faltando al respeto. Es el único lenguaje que entiende (Espinar). En tres minutos ha llamado ultraderecha o comprados por estar dando una opinión. Cuando escuchan tantas faltas de respeto, la única forma de terminar es respondiéndole con los mismos términos», ha dicho Naranjo para explicar sus palabras ante el asombro de sus compañeros.

Tras varios minutos en los que apenas se entendía lo que gritaban los colaboradores, Antonio Naranjo ha dicho: «Tenemos opiniones distintas. Punto. Pero si la única manera para que entiendas que no se puede ser tan maleducado es mandarte a donde no te mandaría nunca, lo volvería a hacer. Así de sencillo. No me gusta nada lo que le he dicho y lo siento de veras. Por supuesto que me quiero disculpar, pero si vale para que nos paremos en cómo intervenimos, creo que nos vendría bien». Por último, el periodista le ha dicho a Espinar: «Quiero que te des cuenta de que, aunque tú no lo pretendas, siempre eres muy faltón».