Andalucía anuncia una gran remodelación de sus carreteras: 140 millones para arreglar 1.000 kilómetros

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que el Presupuesto para 2026 contempla una inversión de 140 millones de euros destinada a la remodelación de 1.000 kilómetros de la red autonómica de carreteras, repartidos entre las ocho provincias. El objetivo: mejorar la movilidad de los ciudadanos y favorecer el transporte de mercancías.

Moreno ha avanzado esta medida durante su intervención en el acto por el IV Día de la Empresa Andaluza, celebrado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Según ha señalado, esta inversión forma parte de una estrategia centrada en facilitar la actividad económica, especialmente en lo que respecta a empresas, autónomos y la logística en general.

«Hablamos de unas cuentas pensadas para mejorar también la actividad de las empresas, y eso está directamente relacionado con las infraestructuras», ha afirmado el presidente andaluz, que ha destacado el papel vital de las carreteras para el crecimiento económico de la comunidad.

Esta partida está incluida en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2026, que asciende a un total de 51.597,9 millones de euros, la cifra más alta en la historia autonómica. El presupuesto crece un 5,6% respecto al ejercicio anterior, lo que supone 2.726 millones de euros más.

Dentro de este marco económico, Moreno también ha anunciado un refuerzo en el apoyo al tejido productivo andaluz, con una dotación de 7.400 millones de euros destinados a autónomos, pymes e industria, lo que supone un incremento de 158 millones respecto a las cuentas de 2025.

Durante su intervención, Moreno ha resaltado diversos indicadores económicos que reflejan el dinamismo andaluz: un crecimiento del PIB superior al de España y la Unión Europea en los últimos seis años (9,4%), récords históricos en exportaciones y el mayor número de empresas registradas en la Seguridad Social, con 250.763 compañías inscritas en septiembre.

Además, ha recordado que está en marcha la séptima bajada de impuestos de su Gobierno, que será efectiva con la aprobación de los nuevos presupuestos. En el mismo acto, Andalucía Trade fue galardonada por su labor en la promoción internacional de la comunidad, con 452 proyectos aprobados y 255 millones movilizados en sus dos primeros años.