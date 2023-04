Sergio Garrido confiesa qué ocurrió entre Manuel Cortés y Katerina en la preconvivencia

Sergio Garrido, primer expulsado definitivo de Supervivientes 2023, estuvo presente en Supervivientes: Conexión Honduras, el pasado domingo 2 de abril. En la emisión en mitelePLUS, Ion Aramendi, presentador del programa, anunció a los espectadores que el equipo del reality había conseguido captar una imagen muy esperada.

Se trataba nada más y nada menos que del beso de Manuel Cortés y Katerina Safarova. Tras haber dormido juntos y de haberse limpiado chocolate a base de lametazos, por fin se han podido captar imágenes del beso. Tras emitir un avance en Supervivientes: Conexión Honduras, Ion Aramendi quiso que los colaboradores comentasen esta escena.

Es entonces cuando Sergio Garrido dejó sin palabras a todos los allí presentes con una confesión: “No es su primer beso”. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: “Por supuesto que no. En la convivencia hubo de todo ya”. Además, el exconcursante de Supervivientes 2023 quiso explicarse: “La manera que tenía de hablar Manuel con ella era de un enamorado total”.

Ion Aramendi, como no podía ser de otra manera, recordó a Sergio Garrido que ya le preguntó si entre los dos había pasado algo, y él lo negó rotundamente. Es por ese mismo motivo por el que el paparazzi quiso aclarar varias cosas: “Yo no lo he visto. Pero lo que hablaban, cómo se miraban, cómo se decían las cosas… Había habido muchas cosas en la convivencia”.

Acto seguido, Garrido añadió: “Después tuvieron una conversación en la que se dijeron de todo. Entre otras cosas, que en lo que habían quedado para hacer fuera lo iban a dejar en stand by porque Manuel no se fiaba de ella”. Durante la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras, finalmente, se emitieron las imágenes en las que los concursantes del reality se besaban.

Todo comenzó cuando el artista y la modelo decidieron pasear juntos por la arena y, en mitad de este paseo, llegó el beso en cuestión. Estamos ante el primero ante las cámaras y se aprecia cómo ambos intentan no ser vistos. Una actitud que se comentó mucho en plató, donde sacaron varias conclusiones: por un lado, que no era el primer beso y, por otro lado, que se trataba de un beso “frío”.