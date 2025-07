El cambio físico de David Beckham del que se ha mofado Victoria: «Siempre seré sincera contigo»

David Beckham ha demostrado a lo largo de los años que su imagen es tan icónica como su trayectoria en el fútbol. Desde que irrumpió en la escena deportiva en los 90, el ex jugador ha marcado tendencia con sus peinados, sus looks cuidados y su capacidad para reinventarse en cada etapa. Sin embargo, en esta ocasión, la sorpresa no vino por un estilismo innovador ni por un corte estudiado por profesionales, sino por un experimento casero que no salió como esperaba.

En un vídeo que rápidamente se volvió viral en redes sociales, reveló el resultado de un improvisado trabajo de peluquería que realizó él mismo en casa. Todo comenzó con la idea de retocarse el cabello con una máquina, como haría cualquiera que busque un arreglo rápido. Pero el desenlace fue muy distinto a lo planeado y, para colmo, su mujer Victoria Beckham no dudó en comentar el desastre con absoluta sinceridad. La modelo se ha mofado de su marido.

David Beckham explicó que la situación se produjo mientras se afeitaba la cabeza. En un momento del proceso, la máquina se le escapó de las manos y el cabezal se desprendió, dejando una zona visible sin pelo. El empresario, todavía incrédulo por lo ocurrido, lo compartió en su cuenta de Instagram con estas palabras: «Esto ocurrió ayer mientras me afeitaba la cabeza y, cómo podéis escuchar, a mi mujer no le pareció nada gracioso».

La sincera reacción de Victoria Beckham

En el vídeo se aprecia a Victoria, al principio intentando mantener la compostura, pero sin poder evitar la risa al ver el estado en el que había quedado el cabello de su marido. «¿Qué has hecho?», le pregunta fingiendo preocupación, aunque segundos después se derrumba en carcajadas. Para la diseñadora, aquello fue un auténtico espectáculo doméstico que no quiso pasar por alto. De hecho, le advirtió entre risas que sus hijos tendrían material para bromear durante semanas: «No se ve bien. Siempre seré sincera contigo. Ha quedado horrible».

El comentario no quedó ahí. En tono jocoso, David Beckham respondió a su esposa en el propio post, dejando claro que la sinceridad de Victoria no siempre es lo que él espera: «Victoria, no siempre tienes que ser tan honesta. Cito: Ha quedado horrible. Y sí, los niños tienen contenido». Unas palabras que demuestran el buen humor con el que el matrimonio afronta situaciones como esta, aunque a él no le hiciera demasiada gracia en un primer momento: «No tiene gracia… se me cayó el cabezal de la máquina».

Los cambios de looks de David Beckham

No es la primera vez que Beckham experimenta con su look. Durante su carrera futbolística y después de colgar las botas, ha lucido todo tipo de cortes: desde el cabello largo hasta el rapado más radical, pasando por moños, trenzas y estilos que se convirtieron en tendencia en su momento. Sin embargo, este percance doméstico evidencia que, por muy acostumbrado que esté a los cambios, no todos los riesgos salen bien.

El presidente del Inter Miami CF, que hoy está volcado en la expansión de su equipo en Estados Unidos, mostró que detrás del glamour también hay situaciones cotidianas con desenlaces inesperados. Lo que pretendía ser un simple arreglo terminó convirtiéndose en un episodio divertido que ha dado la vuelta al mundo. Y aunque el propio David aseguró que lo ocurrido fue un accidente, el vídeo confirma que la broma familiar todavía continúa.

El otro problema de la familia Beckham

Mientras tanto, en otro frente de la mediática familia Beckham, los rumores de tensión con su hijo mayor, Brooklyn, vuelven a cobrar fuerza. El joven chef y su esposa Nicola Peltz han pasado unos días en la Riviera Francesa, concretamente en Saint-Tropez, acompañados por los padres de ella. Durante el viaje, Brooklyn compartió imágenes que reflejan la estrecha relación que mantiene con su suegro, Nelson Peltz, lo que algunos interpretan como una señal más del distanciamiento con su familia paterna.

El matrimonio disfrutó de un exclusivo yate durante sus vacaciones y coincidió con Elton John, padrino de Brooklyn, en una comida junto a la playa. El artista, que mantiene una relación cercana con la familia Beckham, habría mostrado su deseo de mediar para mejorar la situación. Según se ha comentado en el entorno, «considera que la situación es terriblemente triste, y han sugerido amablemente a todos los implicados que la vida es corta, que hay que arreglar las cosas».

Los Beckham siguen siendo una de las familias más seguidas del panorama internacional. David continúa siendo un referente en el deporte y la moda, mientras Victoria consolida su firma como una de las más influyentes del mundo. Sin embargo, detrás de la imagen de éxito, las dinámicas familiares se han visto alteradas en los últimos años por diferencias personales que se han hecho públicas de manera indirecta.

Aun así, este episodio del trasquilón demuestra que, pese a la distancia, la vida doméstica en casa de los Beckham no está exenta de humor. Y si algo ha quedado claro, es que Victoria no pierde la oportunidad de decir lo que piensa con total franqueza, incluso cuando se trata del hombre que, para muchos, sigue siendo uno de los iconos más atractivos del planeta.