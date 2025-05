Estalla la bomba en la familia Beckham: la guerra abierta con sus hijos tras acusarles de «abusones»

Lo que durante años fue considerado un ejemplo de unidad familiar en el escaparate mediático, hoy comienza a resquebrajarse con fuerza. Los Beckham, una de las dinastías más mediáticas del Reino Unido, atraviesan su momento más turbulento, con grietas que ya no pueden disimularse bajo sonrisas de las alfombras rojas. El núcleo que un día pareció inquebrantable ahora se ve sacudido por un conflicto que enfrenta a padres e hijos. El entorno dice que existen muchos «abusones» dentro del clan, pero ¿cómo ha empezado todo?

La tensión acumulada desde hace meses ha terminado por hacerse visible en uno de los eventos más significativos del año para los Beckham: el 50 cumpleaños de David. El ex futbolista no contó con la presencia de su hijo mayor, Brooklyn. Una ausencia que no pasó desapercibida ni para los invitados ni para la prensa británica, que rápidamente comenzó a interpretar este gesto como una señal clara del distanciamiento.

El hijo mayor del matrimonio, que en los últimos años ha formado su propio hogar junto a la actriz y heredera Nicola Peltz, ha ido alejándose gradualmente de sus padres y de sus hermanos. Esta ruptura ha encendido todas las alarmas, especialmente ahora que las tensiones han salido a la luz con crudeza a través de portavoces de ambas partes.

Saltan las alarmas en la familia Beckham

La publicación Mirror ha sido la encargada de recoger una serie de declaraciones que no han hecho más que avivar la controversia. Una amiga del entorno de Nicola Peltz ha lanzado unas acusaciones contra la familia del joven, afirmando que fue precisamente ella quien permitió que Brooklyn viera con mayor claridad la dinámica familiar que había vivido desde niño.

«Hemos llegado a este punto porque Nicola, una persona externa que se une a la familia Beckham, ha podido ayudar a Brooklyn a ver el abuso emocional y el comportamiento tóxico dentro de su familia, que no es saludable, no es normal y no está bien», afirmó esta fuente cercana a la actriz.

Estas palabras, lejos de pasar desapercibidas, provocaron una oleada de reacciones desde el lado Beckham. Portavoces de su entorno reaccionaron con contundencia, calificando de inadmisible el ataque y defendiendo la trayectoria de Victoria y David como padres entregados. «No creo que nadie que haya visto a David y Victoria con sus hijos reconozca este ataque tan desagradable», dijo uno de los defensores.

Lo que más ha dolido a los Beckham, según distintos testigos, es la traición que han sufrido por parte de su círculo más íntimo. «No te esperarías esto ni de tu peor enemigo y mucho menos de familiares cercanos. Es inconcebible», manifestó una fuente familiar en declaraciones también recogidas por el Mirror. El impacto ha sido mayor debido a la percepción de traición, ya que Brooklyn y su mujer siempre contaron con el respaldo incondicional de la familia, tanto en público como en privado.

Una persona del entorno lamentó que Brooklyn se haya apartado de sus padres y de sus hermanos menores. «Es una situación desesperante», relató un allegado. «Todos quieren mucho a Brooklyn y esperan que la situación se resuelva», añadió, reflejando el clima de tristeza que reina ahora en la familia.

El lado más desconocido del clan

Aunque la magnitud del enfrentamiento ha sorprendido a muchos, no todos lo ven como algo repentino. Algunas voces cercanas a la familia aseguran que la situación venía gestándose desde hacía tiempo. Desde su boda en 2022, que ya estuvo envuelta en polémicas sobre diferencias organizativas y prioridades familiares, la relación entre Brooklyn Brooklyn y sus padres pareció enfriarse poco a poco. «Siempre estuvo a punto de estallar», afirmó un miembro de su círculo más próximo, insinuando que las tensiones llevaban tiempo acumulándose y que solo faltaba un detonante para que todo saliera a la luz.

El conflicto se ha vuelto aún más difícil de digerir para los Beckham porque, aseguran sus amigos, siempre han hecho esfuerzos por apoyar a Nicola Peltz, tanto en lo personal como en lo profesional. Una fuente ha señalado que incluso ayudaron a impulsar los proyectos cinematográficos de la joven, compartiendo información sobre sus películas en sus redes sociales.

Aunque las diferencias familiares no son algo inusual, el hecho de que esta situación haya salido a la esfera pública con tanta intensidad marca un punto de no retorno. Lo que más preocupa ahora a su entorno es la profundidad de la herida emocional que se ha abierto y las consecuencias a largo plazo que este distanciamiento pueda acarrear. Hay quienes temen que la reconciliación no esté próxima, mientras otros todavía mantienen la esperanza de que el tiempo suavice las posturas. Sólo el tiempo dirá cómo termina este revuelo.