La amistad entre los Beckham y la Familia Real británica se remonta muchos años atrás. De hecho, no es ningún secreto que mantienen un vínculo cercano con algunos de los royals. Sin ir más lejos, ahora, Brooklyn Beckham, ha hablado sobre con qué miembro de la institución pasa más tiempo y, por consiguiente tiene una mayor relación.

Ha sido en el podcast de Andy Cohen Watch What Happens Live, donde el hijo mayor de David y Victoria Beckham se ha sincerado. Sin pensárselo dos veces ha señalado que tiene una mayor relación con el príncipe Guillermo. Y no sólo eso, sino que Brooklyn también indicó como es el heredero al trono británico en las distancias cortas. «Es el tío más dulce del mundo, de verdad lo es. Tiene los pies en la tierra. Es realmente un buen tío», comentó, orgulloso de su amistad.

Brooklyn Beckham durante la Gala MET. (Foto: Gtres)

Sin embargo, durante esta conversación no habló ni hizo referencia a los duques de Sussex. Fue, aproximadamente, en el año 2011 cuando la relación entre los Beckham y la Familia Real británica se estrechó cuando fueron invitados a la boda de Guillermo y Kate. «Tuve que pellizcarme cuando recibí la invitación», hijo por aquel entonces David. Después, en 2018, asistieron a la boda de Harry y Megan.

El príncipe Guillermo en un acto. (Foto: Gtres)

A lo largo de estos años ha quedado más que demostrado el excelente vínculo que mantienen y, prueba de ello es la complicidad que se palpa cuando aparecen en un evento público. Sin ir más lejos, hace poco más de un mes, el ex futbolista coincidió con el príncipe Guillermo en la base de la Royal Air Force en Northolt para ver dos nuevos helicópteros de la organización benéfica London Air Ambulance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham)

Y, en el mes de junio, fue nombrado embajador de la fundación del rey Carlos III. «Me siento honrado de convertirme en embajador de la Fundación del Rey. La organización benéfica The King’s Foundation, establecida en 1986 por Carlos de Inglaterra cuando aún era príncipe de Gales, está destinada a apoyar la artesanía tradicional y el mundo rural.

«Fue inspirador escuchar a su majestad acerca de los proyectos y ambiciones de la Fundación durante mi reciente visita a Highgrove Gardens…», explicó David Beckham en su perfil de Instagram a través de un post en el que también añadió una imagen junto al monarca, ambos muy cómplices.