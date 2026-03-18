Cómo llegaron los ayatolás al poder en Irán: historia y contexto

¿Sabías que Irán fue en un tiempo una monarquía que seguía parámetros occidentales? ¿Cuándo cambió ese rumbo y se transformó en la república islámica que estamos viendo en conflicto con Estados Unidos? La respuesta es una gran revolución en la década de los 70, con los líderes religiosos chiíes, lo que conocemos como ayatolás, al frente del poder religioso y también del político.

Antes estaba el Sha

Sha Mohammad Reza Pahlavi era el sha que lideraba el país antes de la revolución islámica que hemos visto. Se intentaba progresar hacia parámetros occidentales modernos, como derechos de las mujeres, reformas en educación y en industria, etc.

A simple vista, parecía un proyecto de progreso. Pero no todo el mundo lo veía así. Muchas de estas reformas se aplicaron sin contar con la población. Además, los beneficios económicos no llegaron a todos por igual.

Mientras una parte del país prosperaba, otra seguía viviendo con dificultades. Esa desigualdad empezó a generar malestar.

Crece el descontento

A ese malestar económico se sumaba otro problema: la falta de libertades. El régimen del Sha era autoritario y no toleraba bien la oposición. La censura y acciones de represión de la policía gubernamental, hizo que distintos grupos, estudiantes, trabajadores, intelectuales y religiosos, empezaran a unirse en su rechazo al sistema.

Además, muchos iraníes veían con recelo la cercanía del Sha con Estados Unidos. Sentían que el país estaba perdiendo independencia y que sus tradiciones quedaban en segundo plano frente a la influencia occidental.

El papel clave de los líderes religiosos

En ese contexto, los líderes religiosos fueron ganando protagonismo. En una sociedad profundamente marcada por el islam chií, su voz tenía mucho peso. El más influyente fue Ruhollah Jomeini. Desde el exilio, criticaba abiertamente al Sha. Lo acusaba de corrupción, de injusticia y de alejar al país de sus valores.

Sus mensajes llegaban a la población de formas bastante ingeniosas para la época. Se grababan en casetes y se distribuían de mano en mano. Así, sus ideas se extendieron rápidamente.

Llega el año 1979

Las manifestaciones dieron lugar a un movimiento de masas en el año 1978, huelgas masivas, parálisis de la industria del petróleo, la gente tomaría las calles y el gobierno perdió el control de la situación.

En enero de 1979, el Sha abandonó el país. Fue un momento decisivo. Poco después, Jomeini regresó del exilio y fue recibido por multitudes. El cambio fue rápido. El antiguo régimen se derrumbó y se convocó un referéndum. La mayoría votó a favor de establecer una república islámica.

Un nuevo sistema político

Tras la revolución, Irán adoptó un modelo político distinto a lo que se veía en otros países. Por un lado, existen elecciones y ciertas instituciones republicanas. Por otro, el poder religioso tiene un peso decisivo.

En el centro del sistema está la figura del Líder Supremo. Es la máxima autoridad y tiene la última palabra en cuestiones clave. El primero en ocupar este cargo fue Jomeini.

De esta forma, los ayatolás pasaron de ser referentes religiosos a convertirse en figuras políticas con poder real.

Por qué los ayatolás lograron imponerse

El éxito de los ayatolás no fue casual. Hubo varios factores que se combinaron. Para empezar, el rechazo al Sha era generalizado. Distintos sectores de la sociedad querían un cambio, aunque no todos imaginaban el mismo resultado.

Por otro lado, los líderes religiosos supieron conectar con la gente. Utilizaban un lenguaje cercano y hablaban de temas que preocupaban a la población: justicia, identidad, dignidad.

También influyó el deseo de independencia. Muchos iraníes querían alejarse de la influencia extranjera y recuperar el control de su país. Y no hay que olvidar la organización. Las mezquitas funcionaron como puntos de encuentro y coordinación. Desde allí se movilizaba a la población.

Impacto fuera de Irán

La revolución no solo afectó al país. También tuvo consecuencias a nivel internacional. Además, Irán empezó a tener un papel más activo en la región. Su modelo político y su discurso influyeron en otros movimientos del mundo islámico.

Irán después de la revolución

Desde 1979, Irán ha cambiado en muchos aspectos, pero la base del sistema sigue siendo la misma.

Los ayatolás continúan ocupando posiciones clave. Nuevas generaciones han querido dar más dinamismo, pero básicamente la estructura impuesta por la revolución islámica se mantiene similar.

El pasado y el presente

La llegada de los ayatolás no puede ser entendida a partir de una sola causa. Es el resultado de múltiples causas: desigualdad, falta de libertades, intervención extranjera y un fuerte elemento religioso.

Por todo lo que hemos visto, mirar atrás no es solo cuestión de historia. También es una forma de entender mejor el mundo actual. En este momento hay un conflicto militar con Estados Unidos y con Israel, de consecuencias imprevisibles para el país iraní.

Lecturas recomendadas

Revolución iraní de 1979

La república islámica de Irán