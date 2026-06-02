El Saco de Roma de 1527: qué fue, por qué ocurrió y sus consecuencias para la Iglesia y Europa

Que Roma fuera saqueada por tropas vinculadas a Carlos V, el emperador que encarnaba como pocos la defensa de la cristiandad católica, sigue siendo una de las grandes paradojas del siglo XVI. No fue una operación diseñada como castigo religioso contra el Papa, ni una cruzada anticatólica en sentido estricto. Fue algo más caótico, más incómodo y quizá más revelador: un ejército imperial mal pagado, compuesto por lansquenetes alemanes, soldados españoles e italianos, se descontroló hasta convertir la capital espiritual de Occidente en escenario de violencia, pillaje y humillación política.

Qué fue el Saco de Roma de 1527

Las tropas del emperador Carlos V invadieron y saquearon la ciudad de Roma en el año 1527. Fue la denominada Liga de Cognac. El papa Clemente VII, incapaz de defender la ciudad, terminó refugiado en el Castillo de Sant’Angelo.

No fue un episodio menor dentro de las guerras italianas. Supuso una fractura simbólica enorme: la sede del Papado, centro religioso y diplomático de Europa, quedaba a merced de soldados que, al menos formalmente, servían al monarca más poderoso del mundo católico.

La primera vez que Roma era saqueada desde 846

El golpe fue tan traumático porque Roma no había sufrido un saqueo comparable desde el ataque sarraceno del año 846, cuando fueron atacadas zonas extramuros vinculadas a San Pedro y San Pablo. En 1527, la impresión fue todavía más profunda: no llegaban invasores lejanos, sino soldados cristianos de una Europa desgarrada por rivalidades dinásticas, deudas militares y tensiones religiosas.

Quiénes fueron los responsables: lansquenetes y tercios españoles

Los responsables directos fueron tropas imperiales entre las que destacaban los lansquenetes alemanes, muchos de ellos simpatizantes o seguidores de la Reforma luterana, junto con soldados españoles e italianos. Conviene matizar: no todo el ejército actuó por las mismas razones ni con la misma motivación. Había odio religioso, sí, especialmente entre algunos lansquenetes contra símbolos católicos; pero también hambre, rabia por los atrasos en la paga y una disciplina militar prácticamente rota.

El contexto: la Liga de Cognac y la hegemonía de Carlos V

Para entender por qué ocurrió el Saco de Roma hay que mirar a la Italia de las guerras entre Francia, el Papado, Venecia, Florencia, Milán y el Imperio. Italia era el tablero donde las grandes potencias europeas medían fuerzas. Carlos V acumulaba una autoridad inmensa: era rey de España, emperador del Sacro Imperio y señor de amplios territorios europeos y americanos. Para muchos gobernantes italianos, Clemente VII incluido, ese poder empezaba a resultar asfixiante.

La Batalla de Pavía de 1525 y el poder imperial

La Batalla de Pavía, en 1525, cambió el equilibrio europeo. Francisco I de Francia fue derrotado y capturado por las tropas imperiales. La victoria dejó a Carlos V en una posición dominante en Italia. El problema era evidente: si el emperador controlaba el norte y el sur de la península, el Papado quedaba atrapado entre sus dominios.

Por qué el Papa Clemente VII se alió con Francia

En 1526, Clemente VII apoyó la Liga de Cognac, una alianza formada contra Carlos V en la que participaron Francia, el Papado, Venecia, Florencia y otros actores italianos. La intención era frenar la hegemonía imperial. Desde Roma, aquello podía verse como una maniobra defensiva; desde la óptica imperial, como una traición del Papa a quien debía ser el gran protector de la cristiandad.

La alianza salió mal. Las tropas imperiales avanzaron hacia el centro de Italia, con pocos recursos y una cadena de mando cada vez más frágil. Roma estaba en el camino.

Cómo ocurrió el Saco de Roma el 6 de mayo de 1527

Las defensas de la ciudad existían, pero la guarnición era insuficiente y la situación política había sido mal calculada por Clemente VII.

La muerte de Carlos de Borbón ante las murallas

El mando de las tropas lo ejercía Carlos de Borbón, antiguo noble francés pasado al servicio del emperador. Durante el asalto inicial, murió ante las murallas. Su muerte tuvo un efecto decisivo: el ejército perdió la poca estructura de mando que le quedaba. Sin una autoridad fuerte que contuviera a miles de soldados hambrientos y furiosos, el ataque derivó rápidamente en saqueo.

El ejército sin pagar y sin control

El factor económico fue esencial. Muchos soldados llevaban tiempo sin cobrar. En la guerra del siglo XVI, cuando las pagas fallaban, el saqueo se convertía en una forma brutal de compensación. Roma, rica, simbólica y mal defendida, era una presa evidente.

Clemente VII refugiado en el Castillo de Sant’Angelo

Clemente VII logró huir al Castillo de Sant’Angelo por el Passetto di Borgo, el corredor fortificado que conectaba el Vaticano con la fortaleza. La Guardia Suiza pagó un precio altísimo defendiendo la retirada del Papa. La imagen de Clemente encerrado en Sant’Angelo, mientras Roma era saqueada, resumía la humillación del Papado mejor que cualquier tratado diplomático.

Qué pasó durante el saqueo: violencia, pillaje y destrucción

Los relatos del Saco de Roma hablan de asesinatos, violaciones, torturas, profanaciones y saqueos sistemáticos. Las cifras exactas varían según las fuentes y no siempre son verificables con precisión, por lo que conviene evitar números cerrados presentados como definitivos. Lo seguro es que la población romana cayó drásticamente por la muerte, la huida, el hambre y la enfermedad.

Los soldados luteranos y los símbolos religiosos

La presencia de lansquenetes alemanes dio al saqueo un tono religioso particularmente hiriente para Roma. Algunos soldados profanaron altares, reliquias e imágenes sagradas, y se burlaron de ritos católicos. En plena expansión de la Reforma protestante, aquellas humillaciones tuvieron un eco devastador.

La huida de artistas e intelectuales de Roma

Roma era uno de los grandes centros del Renacimiento europeo. Tras el saqueo, muchos artistas, humanistas, impresores y artesanos abandonaron la ciudad. La vida cultural no desapareció de un día para otro, pero el impulso brillante de la Roma de Julio II y León X quedó gravemente dañado.

Las consecuencias del Saco de Roma

Las consecuencias del Saco de Roma fueron políticas, religiosas y culturales. La más inmediata fue la subordinación práctica de Clemente VII a la presión imperial.

La humillación del Papado y el fortalecimiento protestante

El Papado quedó profundamente humillado. No solo por el encierro de Clemente VII, sino porque la capital de la Iglesia había sido devastada por tropas cristianas en un momento en que Lutero y sus seguidores cuestionaban la autoridad romana.

Carlos V, paradójicamente, también quedó en una posición delicada. Había ganado fuerza en Italia, pero a costa de aparecer vinculado a una violencia difícil de justificar.

La negativa de Clemente VII a anular el matrimonio de Enrique VIII

El Saco de Roma tuvo una derivada inglesa de enorme alcance. Enrique VIII buscaba la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, tía de Carlos V. Clemente VII, presionado por el contexto imperial y por la delicadeza jurídica del caso, no concedió la anulación. La negativa contribuyó al ruptura de Inglaterra con Roma y al nacimiento de la Iglesia de Inglaterra.