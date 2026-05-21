Qué fue la Liga de Cognac: la alianza que desafió a Carlos V y desencadenó el Saco de Roma

En el año 1525 se libró la batalla de Pavía, que cambiaría el panorama político en Europa. Las tropas del emperador Carlos V vencieron a las tropas francesas del rey Francisco I, incluso capturando al propio rey. Que un rey europeo terminara prisionero del enemigo enviaba un mensaje bastante claro.

Europa entendió rápidamente el problema: si nadie frenaba a Carlos V, el emperador podía imponer su hegemonía en Italia y, quizá, en buena parte del continente. Ese miedo fue el combustible de la Liga de Cognac.

Qué fue la Liga de Cognac y por qué se fundó

La Liga de Cognac, creada en 1526, fue una alianza político-militar impulsada para contener el poder de Carlos V tras su victoria en Pavía. No fue una coalición improvisada, aunque sí nacida del miedo y de intereses bastante diversos.

La idea central era simple: evitar que el emperador consolidara un dominio absoluto sobre Italia. Porque Italia, en aquel momento, no era solo una cuestión territorial. Era poder estratégico, comercio, prestigio político y equilibrio europeo.

El papado veía con enorme inquietud la expansión imperial. Venecia temía perder margen de maniobra. Florencia desconfiaba del nuevo equilibrio. Milán era pieza clave.

Todos compartían una misma sospecha: Carlos V era demasiado fuerte.

Por qué se firmó en la ciudad francesa de Cognac

La alianza recibió ese nombre porque el acuerdo principal se selló en Cognac, ciudad francesa, en mayo de 1526.

Francia era actor central del proyecto y el lugar simbolizaba claramente el liderazgo político francés en el intento de reorganizar resistencia frente al emperador.

Aunque el impulso diplomático vino en gran medida desde Roma, Cognac ofrecía el escenario perfecto para formalizar la coalición. Más que una simple ubicación, funcionó como declaración política.

Quiénes formaron la Liga de Cognac

La coalición reunió intereses bastante distintos, algo que acabaría pasando factura. No todos querían exactamente lo mismo.

El papa Clemente VII, el impulsor de la alianza

Si hay una figura clave aquí, esa es Clemente VII, miembro de la familia Médici.

El papa no veía con buenos ojos una Italia dominada por el emperador. Y menos una Roma sometida a presiones imperiales constantes.

Su posición era delicada. Necesitaba equilibrio entre potencias, no supremacía absoluta de una. Por eso empujó activamente la creación de la Liga.

Paradójicamente, aquella maniobra diplomática acabaría llevando a una de las mayores catástrofes sufridas por el papado.

Francisco I de Francia y su revancha contra Carlos V

Francisco I no necesitaba demasiadas excusas para unirse. Quería revancha. Pavía había sido una humillación personal y política. El tratado firmado en cautiverio carecía, según él, de legitimidad porque había sido impuesto bajo coacción.

Así que entrar en una nueva coalición era casi inevitable.

Francia aportaba músculo político y militar.

Venecia, Florencia, Milán e Inglaterra

Venecia buscaba proteger su influencia en Italia. Florencia, bajo tensiones internas y con vínculos con los Médici, jugaba su propio tablero.

Milán seguía siendo pieza estratégica fundamental en las guerras italianas.

Inglaterra, con Enrique VIII, mostró apoyo diplomático, aunque su implicación militar práctica fue mucho más limitada de lo esperado.

En papel parecía una gran coalición.

La guerra de la Liga de Cognac contra el Imperio

Una alianza existe para actuar, y aquí empezaron los problemas. El ejército de 24.000 hombres y su fracaso en Lombardía

La Liga consiguió movilizar una fuerza considerable, cercana a los 24.000 hombres, con intención de golpear posiciones imperiales en el norte de Italia.

Sobre el papel, parecía una fuerza respetable. Pero coordinación, financiación y liderazgo no siempre iban de la mano. Las operaciones en Lombardía resultaron decepcionantes. Los distintos aliados tenían prioridades diferentes y eso afectó decisiones militares clave.

Mientras tanto, el emperador tampoco atravesaba una situación financiera brillante.

Pero incluso un enemigo con problemas puede aprovechar errores ajenos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Carlos de Borbón y los lansquenetes cruzan los Alpes

Uno de los episodios decisivos llegó con el avance del ejército imperial liderado por Carlos III de Borbón, antiguo noble francés pasado al servicio imperial.

Le acompañaban tropas imperiales españolas y, especialmente, contingentes de lansquenetes alemanes, muchos de ellos mal pagados, indisciplinados y profundamente hostiles hacia Roma.

Ese detalle importa mucho. Porque un ejército sin salario suele convertirse en un problema explosivo.

La marcha a través de los Alpes no respondía solo a estrategia militar clásica; también había una lógica de supervivencia económica.

El Saco de Roma de 1527: la consecuencia directa de la Liga

El 6 de mayo de 1527, el ejército imperial llegó a Roma.

Lo que siguió fue uno de los episodios más brutales del Renacimiento europeo.

El asalto derivó rápidamente en saqueo masivo, violencia extrema, destrucción y caos prolongado. Carlos de Borbón murió durante el ataque inicial, pero eso no detuvo a las tropas.

Sin mando firme y con soldados sin paga, la ciudad quedó expuesta. El papa Clemente VII tuvo que refugiarse en el Castel Sant’Angelo, conectado mediante el famoso Passetto di Borgo.

Roma sufrió asesinatos, expolio, abusos y devastación material enorme. No fue un simple episodio militar, fue un trauma político, cultural y religioso de primera magnitud.

Y sí, aunque Carlos V no planificara exactamente ese resultado como una operación de saqueo deliberado centralizada, el conflicto desencadenado por la Liga de Cognac creó las condiciones que llevaron directamente allí.

El fin de la Liga de Cognac: la Paz de Barcelona y Cambrai en 1529

Después del desastre romano, la posición de la Liga quedó profundamente debilitada. Clemente VII tuvo que reorientar su estrategia.

En 1529, dos acuerdos sellaron el final práctico del conflicto.

La Paz de Barcelona, entre Carlos V y el papa, restableció relaciones políticas entre ambos. Poco después llegó la Paz de Cambrai, también conocida como la Paz de las Damas, negociada en gran medida por figuras femeninas de alto nivel político: Margarita de Austria y Luisa de Saboya.

Francia renunció temporalmente a ciertas aspiraciones italianas. Carlos consolidó su influencia.

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Corpus documental del emperador Carlos

Breve historia de Carlos V