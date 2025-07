Gisela rompe su relación con el padre de su hijo, un año después de ser madre: «No es agradable»

Uno de los rostros que más ha marcado la última temporada de Tu cara me suena ha sido, sin lugar a duda, el de Gisela. La cantante ha conquistado a todos durante su paso por el formato de imitaciones, donde logró coronarse como una de las finalistas. Pero, aunque no se llevó la victoria, sí se ganó el amor y el apoyo del público. Sin embargo, durante los últimos días, la catalana ha sido noticia por otras cuestiones diferentes. Y es que, tal y como se ha confirmado, ha terminado su relación sentimental con el padre de su hijo. Un pequeño que llegó al mundo el pasado 2024 y que fue profundamente buscado y ansiado por la pareja.

Gisela y José Ángel Ortega se conocieron hace más de una década. Un auténtico flechazo que los llevó a forjar una bonita relación que creció aún más con la llegada del pequeño Indiana. Sin embargo, y por lo que ha confirmado la propia artista en Y ahora Sonsoles, su romance ha llegado a su final. La actual ex pareja ha decidido separar sus respectivos caminos de manera oficial, pero mantienen un trato cordial y respetuoso por el bien del niño. Una situación que no está siendo fácil para la cantante y por la que ha pedido un poco de comprensión a los medios de comunicación.

«He hablado con ella hace unos minutos y me ha confirmado la noticia», aseguraba Lorena Vázquez en el programa de Antena 3. «No es agradable y nos pide encarecidamente que comprendamos el momento que está pasando y piden respeto para ella y José», agrega. Una información que dejaba a todos completamente estupefactos.

«Es una separación de mutuo acuerdo, también por el bien del hijo que tiene en común. Por lo que conozco a Gisela, ella está afectada y quiere intentar quitarle hierro al asunto y no piensa hacer declaraciones sobre el tema ni acudir a un programa de televisión. Tampoco quiere hacer un drama ni una noticia», informa la colaboradora.

«La noticia nos llega ahora, pero la separación no es algo que acabe de ocurrir», explica. Unas palabras con las que estaría confirmando que los rumores de crisis entre la pareja eran verdad. Por ello, y con esta noticia confirmada, las palabras que Gisela dijo en la final de Tu cara me suena cobran mayor sentido.

«Tiene una carga sentimental y un punto de conexión conmigo en este momento de mi vida. Y creo que, ahí, voy a poder ponerle, si no me traiciona la emocionalidad y no se me rompe la voz, todo el alma que pueda», explicó en el programa la artista. «La música siempre nos salva», aseguraba. Por lo tanto, ahora, ya se puede comprender el trasfondo de sus palabras.

De momento, la catalana no ha realizado ningún tipo de comunicado. De hecho, sus últimas publicaciones en redes sociales están relacionadas con su paso por el programa de imitaciones de Atresmedia. Una desconexión del mundo virtual que ha realizado con el objetivo de pasar esta ruptura de la manera más calmada posible.